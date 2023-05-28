«Матч ТВ» и «Народная Команда» сыграют в Медиалиге

Теги Winline Медиалига результаты Матч ТВ Народная Команда Медиафутбол

«Матч ТВ» и «Народная Команда» сыграют 5-м утре Winline Медиалиги.

С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.

Перед матчем ФК «Матч ТВ» второй в группе D – 8 очков.

У «Народной Команды» дела аналогичны – второе место в группе B и 7 очков.

28 мая, воскресенье

ФК «Матч ТВ» – «Народная Команда» – 12:30

Примечание: время начала матча – московское

Матч пройдет в Москве, на стадионе «Москвич».

Расписание тура

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