«Матч ТВ» и «Народная Команда» сыграют в Медиалиге
«Матч ТВ» и «Народная Команда» сыграют 5-м утре Winline Медиалиги.
С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.
Перед матчем ФК «Матч ТВ» второй в группе D – 8 очков.
У «Народной Команды» дела аналогичны – второе место в группе B и 7 очков.
28 мая, воскресенье
ФК «Матч ТВ» – «Народная Команда» – 12:30
Примечание: время начала матча – московское
Матч пройдет в Москве, на стадионе «Москвич».
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