Александр Якин: «Планирую играть, сейчас даем фору ребятам. Если я выйду – сразу в одну калитку»
Актер Александр Якин дал первое интервью после перехода в «Народную Команду».
– Расскажите, почему «Народная Команда»?
– Ну, потому что за «Спартак» болею с детства, с 7 лет.
– Вы только сейчас присоединились к команде, почему не с начала?
– Работал, не получалось. Театр, съемки.
– Планируете выходить играть?
– Да, ну просто сейчас даем немножко фору ребятам, потому что, если я выйду, интрига пропадет – сразу в одну калитку.
– Вы ходите на тренировки?
– Ну был на двух пока. Только начинаю.
– Вы вообще серьезно к этому относитесь? Или это просто дополнительное уличение?
– Да нет, серьезно. Если прихожу, то надо играть.
– Будете какие-то перформансы делать?
– Конечно, я только перформансы и буду делать, но если я расскажу, это будет не перформанс. Увидите, когда выйду, – рассказал актер в интервью Sports.ru.
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