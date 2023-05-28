Александр Якин: «Планирую играть, сейчас даем фору ребятам. Если я выйду – сразу в одну калитку»

Актер Александр Якин дал первое интервью после перехода в «Народную Команду».

– Расскажите, почему «Народная Команда»?

– Ну, потому что за «Спартак» болею с детства, с 7 лет.

– Вы только сейчас присоединились к команде, почему не с начала?

– Работал, не получалось. Театр, съемки.

– Планируете выходить играть?

– Да, ну просто сейчас даем немножко фору ребятам, потому что, если я выйду, интрига пропадет – сразу в одну калитку.

– Вы ходите на тренировки?

– Ну был на двух пока. Только начинаю.

– Вы вообще серьезно к этому относитесь? Или это просто дополнительное уличение?

– Да нет, серьезно. Если прихожу, то надо играть.

– Будете какие-то перформансы делать?

– Конечно, я только перформансы и буду делать, но если я расскажу, это будет не перформанс. Увидите, когда выйду, – рассказал актер в интервью Sports.ru.