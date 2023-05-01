Александр Ярош: «Ситуация с Крапом повлияла на поражение 2Drots от FC Bus»

Теги Дмитрий Кузнецов Эгриси 2Drots Winline Медиалига Александр Ярош Даниил Крапивников МФК Сахалинец Медиафутбол

Ярош прокомментировал ситуацию с Крапом.

– Правильно ли поступили 2Drots, что оставили Крапа?

– Меня не было в команде последние две недели, не знаю внутренней кухни.

– Как думаешь, ситуация с Крапом повлияла на поражение 2Drots от FC Bus (1:2)?

– Конечно, 100%. Когда ты не знаешь неделю в команде у тебя Крап или нет, думаю, это точно повлияло, дало определенный импульс.

– Не обидно, что за него так борются, а тебя сразу в аренду?

– Ничего страшного, я думаю только о себе. То, что так Крапа продают – это ему не на руку. Получается, что его поощряют. У меня все хорошо. Я ни на кого не обижен, все хорошо. Играем в футбол. 

– Почему не вернулся в «Эгриси»?

– Я просто выбирал команду, с которой я могу выиграть Медиалигу, где смогу прогрессировать.

– Ты получил мало игрового время, почему?

– Не знал, сколько получится сыграть. Тяжело втиснуться в состав, когда люди там не один год уже играют и тренируются, – сказал полузащитник «Сахалинца» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной. 

Дмитрий Кузнецов отстранил Крапа от двух игр Медиалиги. В случае нарушения правил Даня уходит из 2Drots, а президенты платят Кузнецову миллион рублей. Ранее тренер 2Drots исключил Крапа из команды 

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