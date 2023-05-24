Дьяков о феномене медиафутбола: «Открытость, движуха на играх и после, разборки снимают прямо на поле. Молодежи нравится»

Теги Виталий Дьяков Winline Медиалига GOATS Медиафутбол

Виталий Дьяков назвал отличительные черты медийного футбола.

– В чем феномен медиафутбола?

– Открытость. Доступ к тому, что не увидишь в профутболе: раздевалки, движуха на тренировках, после тренировок, до и после игры. Все напоказ. Плюс формат игры: когда начинаются разборки, потасовки, и это снимается прямо с поля.

Думаю, это привлекает внимание молодежи. Ребята постарше, наверное, не получают удовольствие, но молодежи нравится. Отсюда такие просмотры, – сказал экс-игрок «Броуков», а ныне защитник GOATS.

«Ни одна команда Медиалиги не выиграет вторую лигу, а РПЛ – космос». Дьяков заново нашел себя в медийном футболе

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1 комментарий

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Очки Дани Алвеса
Да вы задолбали уже там со своими разборками. Такого нет в профессиональном футболе, это и отличает профессионализм. Это быдлячество дворовое, от которого обычно открещиваются люди с нормальным воспитанием. А вы это культивируете, теперь много пацанов на физкультурах банально такие же толкучки быкучки спокойно устраивают. А чо, это ведь популярные ребята из медиалиги в культ возвели. Стыдобища!
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