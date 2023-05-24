Дьяков о феномене медиафутбола: «Открытость, движуха на играх и после, разборки снимают прямо на поле. Молодежи нравится»
Виталий Дьяков назвал отличительные черты медийного футбола.
– В чем феномен медиафутбола?
– Открытость. Доступ к тому, что не увидишь в профутболе: раздевалки, движуха на тренировках, после тренировок, до и после игры. Все напоказ. Плюс формат игры: когда начинаются разборки, потасовки, и это снимается прямо с поля.
Думаю, это привлекает внимание молодежи. Ребята постарше, наверное, не получают удовольствие, но молодежи нравится. Отсюда такие просмотры, – сказал экс-игрок «Броуков», а ныне защитник GOATS.
«Ни одна команда Медиалиги не выиграет вторую лигу, а РПЛ – космос». Дьяков заново нашел себя в медийном футболе
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