  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «СиндЕкат» и «Амкал» сыграют матч группового этапа Кубка Медиалиги в Екатеринбурге. В МФЛ-6 команда из Свердловской области дважды играла дома – оба раза выиграли
0

«СиндЕкат» и «Амкал» сыграют матч группового этапа Кубка Медиалиги в Екатеринбурге. В МФЛ-6 команда из Свердловской области дважды играла дома – оба раза выиграли

«СиндЕкат» и «Амкал» проведут матч WINLINE Кубка Лиги в Екатеринбурге.

Игра третьего тура Элитного дивизиона Кубка Медиалиги состоится 19 сентября в 19:00 по местному времени (17:00 мск). Встреча пройдет на стадионе академии ФК «Урал».

«СиндЕкат» и «Амкал» играют в группе Б вместе с ФК «10» и «Альфа-Банкой».

В шестом сезоне Медиалиги «СиндЕкат» дважды играл на домашней арене – против 2Drots (2:1) и Lit Energy (2:1).

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Winline Медиалиги
logoСиндЕкат
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoАмкал
календарь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Амкал» зарубится с «Банкой», 2Drots встретятся с Lotus Music. Расписание 3-го раунда Кубка Лиги
вчера, 17:26
ФК «10» впервые в истории обыграл «Амкал», 2Drots выиграли у «Броуков» по буллиталити в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги
31 августа, 20:41
«СиндЕкат» обыграл «Альфа-Банку» благодаря голу Барсова на последней минуте
31 августа, 20:02
Главные новости
Юрий Газинский: «Зачем мне Медиалига? Друзья позвали в первенство Краснодарского края – почему не побегать? У нас изумрудная поляна»
25сегодня, 15:05
Сибскана о Газдане: «Он приходит на подкаст, набухивается в хлам и несет там #####»
сегодня, 14:27
Ари об уходе из «Спартака»: «Все иностранцы получали в 2-3 раза больше меня. Попросил поднять – отказали. А в «Краснодаре» дали хорошую зарплату и бонус»
20сегодня, 13:16
Сибскана о Волочковой: «Баба бухает и всякую ##### на камеру несет»
5сегодня, 11:59
Глава судейского корпуса МФЛ Апонасенко возглавил рейтинг арбитров Кубка Лиги
сегодня, 11:36
Ари о возвращении в РПЛ: «Сейчас поиграю в Медиалиге. Если наберу хорошую форму, то почему бы и нет?»
16сегодня, 10:14
Семь игроков «Броуков» отравились за два дня до кубкового матча против «Сатурна». Клуб сыграл с КубГУ в Краснодаре 7 сентября
21сегодня, 09:16
Константин Генич получил премию «Добряк на вайбе» – за то, что его «Матч ТВ» прервал серию неудач и сделал самым счастливым
26вчера, 19:04
«Амкал» зарубится с «Банкой», 2Drots встретятся с Lotus Music. Расписание 3-го раунда Кубка Лиги
вчера, 17:26
Нападающий «Амкала» Ежков вернулся к тренировкам. Он пропустил месяц из-за травмы
вчера, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбеком «Амкала» Шахом интересуются клубы французской Лиги 2
сегодня, 14:07
«Могли и третий забивать». Полузащитник ФК «10» об игре с «Краснодаром»
вчера, 15:20
Голкипер ФК «10» Бурыченков о матче с «Краснодаром»: «Настраивались только на победу. Чуть-чуть недотерпели, могли даже выиграть»
16 сентября, 19:08
6 и 7 сентября пройдет финал Теннисного клуба. Последний игровой день завершится концертом ZIVERT
16 сентября, 10:06
Слуцкий о хавбеке «Амкала» Шахе: «Рыбус или Идову так не выделяются в Медиалиге. Ты игрок другого уровня»
45 сентября, 20:26
«Сначала пойду в команду Касильяса, потом Агуэро». Прокоп о просмотре в Кингс Лиге
2 сентября, 11:41
Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб
131 августа, 20:37
Отстраненный от футбола Писарский забил дебютный гол за СКА Басты. Клуб разгромил «Добрый Вечер» в 1-м туре Кубка Лиги – 4:0
230 августа, 14:20Видео
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03