«СиндЕкат» и «Амкал» сыграют матч группового этапа Кубка Медиалиги в Екатеринбурге. В МФЛ-6 команда из Свердловской области дважды играла дома – оба раза выиграли

«СиндЕкат» и «Амкал» проведут матч WINLINE Кубка Лиги в Екатеринбурге.

Игра третьего тура Элитного дивизиона Кубка Медиалиги состоится 19 сентября в 19:00 по местному времени (17:00 мск). Встреча пройдет на стадионе академии ФК «Урал».

«СиндЕкат» и «Амкал» играют в группе Б вместе с ФК «10» и «Альфа-Банкой».

В шестом сезоне Медиалиги «СиндЕкат» дважды играл на домашней арене – против 2Drots (2:1) и Lit Energy (2:1).