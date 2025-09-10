«Будет уволен. Ждем завтра в 9 утра у юриста». «Салют» ответил своему нападающему, который дал интервью перед кубковым матчем с «Амкалом»

Аккаунт «Салюта» пошутил под постом с интервью своего вингера Давида Гагуа.

Ранее футболист «Салюта» дал интервью, в котором поделился эмоциями перед предстоящей игрой с «Амкалом » в FONBET Кубке России.

«Положительные предвкушения от матча с «Амкалом». Я их с самого детства знаю, когда они только формировались как блогеры. Мне будет очень приятно против них сыграть.

Болел за «Амкал» с детства, потому что харизматичные ребята были. Особенно Витя Блатов нравился. Я и 2Drots поддерживал. У меня нет любимой команды, мне обе нравятся.

Главный тренер не понимает целесообразности перформансов, которые устраивает «Амкал»? Я не лезу в это. Пускай бьют рекорды. Они творят историю, молодцы. Смотрел матчи, очень хорошо играют», – сказал вингер «Салюта».

Официальный аккаунт белгородского «Салюта» в комменатриях под этим интервью шуточно ответил Давиду Гагуа: «Будет уволен. Ждем завтра в 9 утра у юриста».

Во 2-м туре FONBET Кубка России «Торпедо» выгнал вратаря из команды из-за интервью перед матчем с 2Drots. Тогда экс-голкипер «Торпедо» Богдан заявил, что его клуб обыграет медиакоманду. В итоге 2Drots обыграли владимирское «Торпедо», забив на последней минуте (1:0).

11 сентября «Салют» сыграет с «Амкалом» в 3-м раунде FONBET Кубка России. За медиакоманду выступит 70-летний советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев. Начало матча – в 17:00 (мск). Игра пройдет на стадионе «Зоркий» в Красногорске.