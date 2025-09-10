70-летний советник председателя «Зенита» Медведев провел тренировку с «Амкалом»
Александр Медведев готовится к матчу Кубка России в составе медиакоманды «Амкал».
Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев приступил к тренировкам с «Амкалом» перед матчем FONBET Кубка России против «Салюта».
70-летний функционер может установить рекорд турнира как самый возрастной игрок.
В 3-м раунде Кубка России «Амкал» встретится с «Салютом». Матч состоится 11 сентября в 17:00 (мск) в Красногорске на стадионе «Зоркий».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
