70-летний советник председателя «Зенита» Медведев провел тренировку с «Амкалом»

Александр Медведев готовится к матчу Кубка России в составе медиакоманды «Амкал».

Советник председателя правления «Зенита » Александр Медведев приступил к тренировкам с «Амкалом » перед матчем FONBET Кубка России против «Салюта ».

70-летний функционер может установить рекорд турнира как самый возрастной игрок.

В 3-м раунде Кубка России «Амкал» встретится с «Салютом». Матч состоится 11 сентября в 17:00 (мск) в Красногорске на стадионе «Зоркий».

Ари – в «Броуках», Медведев сыграет за «Амкал» – в 70 лет! Медиаклубы готовятся к кубковым матчам