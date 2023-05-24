«Это уже в менталитете, что мы с угрюмыми лицами. У тренеров советской закалки все строго. А Божович не запрещал шутить». Дьяков о «Ростове»

Теги Ростов Курбан Бердыев Миодраг Божович Виталий Дьяков Winline Медиалига GOATS Медиафутбол

Виталий Дьяков сравнил экс-тренеров «Ростова» Миодрага Божовича и Курбана Бердыева.

– В «Ростове» тебя тренировали Божович и Бердыев. Оба – глыбы российского футбола. Чем они отличаются?

– Курбан Бекиевич – это жесткая дисциплина, тактика. Божович – больше хаотичный футбол в нападении, веселая атмосфера, европейский подход. Нельзя говорить, что кто-то из них лучше, потому что от работы  с обоими я получал удовольствие. Могу сказать им только спасибо за проведенное время.

– Как Божович создавал атмосферу?

– Он не запрещал шутить, прикалываться во время тренировок. Свободная атмосфера, без напрягов.

У нас часто бывает, что если тренер советской закалки, то все должно быть строго и без улыбок. Это уже где-то в крови, в менталитете, что мы с угрюмыми лицами.

У Божовича такого не было. Тренировка тренировкой, но ты должен получать удовольствие, шутить и радоваться, – сказал экс-игрок «Ростова» и защитник медиафутбольного клуба GOATS.

«Первое впечатление от медиафутбола? Шок». Виталий Дьяков заново полюбил футбол в Медиалиге

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Самый советский тренер нашего футбола - это Пеп Клотет из Торпедо. Полсостава убрал за улыбки
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rosberg005
РПЛ для грустных. Хотяяяя…
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЕгориЙ
Много эти весельчаки чемпионств выиграли?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<=Ubriaco_Belloccio=>
Это просто какой-то сюр. Футбол нельзя играть с угрюмыми лицами. Это не только спорт, но это игра, которая должна дарить радость и эмоции не только болельщикам, но и самим игрокам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misunderstood
Это не из-за менталитета, а из-за условий существования людей, не до смеху
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Капелло тот ещё советский тренер, раз тоже держал сборную строгой дисциплине
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AIBOLIT66
Анекдот младоевропейских тренеров, Петржелы, Николича, Луческу, Попеску, ....
Ну что, ты уже устроился?
Нет, ещё работаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ Ебздрогыч
Самый советский тренер нашего футбола - это Пеп Клотет из Торпедо. Полсостава убрал за улыбки
Пеп для грустных.:)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий