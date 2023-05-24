«Это уже в менталитете, что мы с угрюмыми лицами. У тренеров советской закалки все строго. А Божович не запрещал шутить». Дьяков о «Ростове»

Виталий Дьяков сравнил экс-тренеров «Ростова» Миодрага Божовича и Курбана Бердыева.

– В « » тебя тренировали Божович и . Оба – глыбы российского футбола. Чем они отличаются?

– Курбан Бекиевич – это жесткая дисциплина, тактика. Божович – больше хаотичный футбол в нападении, веселая атмосфера, европейский подход. Нельзя говорить, что кто-то из них лучше, потому что от работы с обоими я получал удовольствие. Могу сказать им только спасибо за проведенное время.

– Как Божович создавал атмосферу?

– Он не запрещал шутить, прикалываться во время тренировок. Свободная атмосфера, без напрягов.

У нас часто бывает, что если тренер советской закалки, то все должно быть строго и без улыбок. Это уже где-то в крови, в менталитете, что мы с угрюмыми лицами.

У Божовича такого не было. Тренировка тренировкой, но ты должен получать удовольствие, шутить и радоваться, – сказал экс-игрок «Ростова» и защитник медиафутбольного клуба .

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