Голкипер ФК «10» Бурыченков о матче с «Краснодаром»: «Настраивались только на победу. Чуть-чуть недотерпели, могли даже выиграть»

Ярослав Бурыченков поделился эмоциями от ничьи в матче с «Краснодаром».

– Ожидали, что вам удастся не проиграть «Краснодару»?

– Настраивались только на победу. Понятно, что иллюзий особо не питали. Мы вышли играть в свою игру. У нас есть разные игроки, кто уже поиграл, есть и молодежь. Понятно, что соперник суперсильный, но нужно выходить и играть. Чуть-чуть недотерпели, к сожалению, а могли еще и выиграть. Спасибо «Краснодару» за прием.

– Какие эмоции от матча на таком большом стадионе?

– Я уже играл на подобных аренах. Но Краснодар – это что-то невероятное. Телевизор, болельщики вокруг – просто невероятные эмоции.

Спасибо нашим фанатам. Двигаются с нами по всей России, делают классные перфомансы. Без них не было бы нас, – сказал вратарь ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Михаилу Полынцову.

«Краснодар» сыграл вничью с ФК «10» – 2:2. Чемпион России сравнял счет на 90-й минуте, забив с пенальти.

