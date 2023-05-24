«Доходов в медиафутболе не хватит на 10 дней моей жизни. Зарплаты уровня ФНЛ, но не лидеров». Дьяков о деньгах

Виталий Дьяков опроверг слухи о высокой зарплате в медиафутболе.

– Ты говорил, что играешь в Медиалиге из-за любви к футболу. Но разве – про футбол? Быстров с скажут, что в медийном футболе очень много денег и скандалов, а уровень низкий.

– Какие деньги? Денег, которые я получаю в медиафутболе, не хватит на 10 дней моей жизни. Да, зарплаты уровня , но не первых команд. Да, здесь есть скандалы, разборки, но люди делают контент, зарабатывают на этом деньги.

Я в Медиалиге, потому что мне нравится играть в футбол. Наверное, не наигрался еще до конца. Тем более, медиафутбол хорош тем, что у тебя 2-3 тренировки в неделю плюс одна игра. Нет сборов, захотел пропустить тренировку – пропустил. Поэтому приходишь и тренируешься в кайф.

Для меня медиафутбол – это занятие любимым делом. Я играю в футбол, получаю удовольствие, плюс платят какие-то деньги. Но не надо говорить, что это деньги, которые изменят мою жизнь. Это несерьезные суммы.

– Получается, у тебя есть дополнительный доход?

– Да, конечно. В футбол поиграл, деньги заработал, поэтому удачно сделал вложения. На деньги из медиафутбола я бы точно не смог прожить.

– Тяжело так сильно падать в доходах?

– Естественно. Приятно, когда ты тренируешься, играешь, а тебе каждый месяц на карту падают миллионы. Теперь чтобы они падали нужно что-то делать – вкладываться, включать голову. Просто игры в футбол больше не хватит, – сказал защитник медиафутбольного клуба .

«Ни одна команда Медиалиги не выиграет вторую лигу, а РПЛ – космос». Дьяков заново нашел себя в медийном футболе