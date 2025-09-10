Ари: «Через год-два Медиалига будет на уровне Первой лиги»

Экс-игрок сборной России Ари заявил, что МФЛ скоро достигнет уровня Первой лиги.

– Медиалига очень хороша. Есть, например, Первая лига, и я видел их хорошую форму. Все команды много бегали, но мало кто играл. И сейчас, если смотреть на наши тренировки, то там есть футбол. И поэтому я сказал, что Медиалига через 1-2 года будет топ.

– На уровне Первой лиги?

– Да, я думаю, да, – сказал форвард «БроукБойз».

Напомним, что Ари перешел в «БроукБойз » из WINLINE Медиалиги . Экс-нападающий «Спартака» и «Краснодара» дебютирует за медиакоманду в матче FONBET Кубка России против «Леон Сатурна » 11 сентября.

Ари – в «Броуках», Медведев сыграет за «Амкал» – в 70 лет! Медиаклубы готовятся к кубковым матчам