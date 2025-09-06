6 и 7 сентября пройдет финал Теннисного клуба. Последний игровой день завершится концертом ZIVERT
В Москве пройдет финальный уикенд турнира Лига Ставок Теннисный клуб.
Заключительные матчи состоятся 6 и 7 сентября в Международном центре бокса в «Лужниках».
Формат соревнования – парный: в каждой команде играют теннисист-профи и медийная личность.
В финал вышли Текила, OBLADAET, телеведущая Юлия и блогер REDGI – они заняли первые и вторые места в своих группах и сразятся за звание чемпиона в серии решающих матчей. Победителем станет тот, кто одержит наибольшее количество побед в заключительном круге.
Финальный игровой день завершится большим музыкальным выступлением певицы ZIVERT.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Лига Ставок Теннисный клуб»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости