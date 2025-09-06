1

6 и 7 сентября пройдет финал Теннисного клуба. Последний игровой день завершится концертом ZIVERT

В Москве пройдет финальный уикенд турнира Лига Ставок Теннисный клуб.

Заключительные матчи состоятся 6 и 7 сентября в Международном центре бокса в «Лужниках».

Формат соревнования – парный: в каждой команде играют теннисист-профи и медийная личность.

В финал вышли Текила, OBLADAET, телеведущая Юлия и блогер REDGI – они заняли первые и вторые места в своих группах и сразятся за звание чемпиона в серии решающих матчей. Победителем станет тот, кто одержит наибольшее количество побед в заключительном круге.

Финальный игровой день завершится большим музыкальным выступлением певицы ZIVERT.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Лига Ставок Теннисный клуб»
Obladaet
logo«T-Killah» Александр Тарасов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Генич о победе над «Народной»: «Последний раз такие эмоции испытывал, когда забил победный гол за «Амкар»
сегодня, 21:36
«Матч ТВ», «Анжи» и «Эгриси» вышли в следующий круг, Unwanted Boys, DMedia и «Народная Команда» вылетели из Кубка Лиги
сегодня, 21:14
«Матч ТВ» обыграл «Народную Команду» по сумме двух встреч и прошел в следующий раунд Кубка Лиги
сегодня, 20:59
Пальцев отказался комментировать уровень Медиалиги после ничьей с ФК «10». Ранее защитник критиковал медиафутбол
5сегодня, 20:06
20 153 зрителя посетили матч «Краснодар» – ФК «10» на «Ozon Арене». Чемпион России сыграл вничью с медиакомандой
25сегодня, 18:06
«Краснодар» сыграл вничью с ФК «10» – 2:2. Чемпион России сравнял счет на 90-й минуте, забив с пенальти
64сегодня, 17:58
«Анжи» вышли в следующий круг Кубка Лиги. Махачкалинцы обграли DMedia в серии буллиталити, сыграв вничью по сумме двух встреч
сегодня, 16:44
«Амкал» вышел в финал, переиграв Smol Squad, команда Плющенко прошла Hoops в полуфинале. Результаты Уличного футбола
сегодня, 14:58
«Я не буду отмазываться – либо на следующую, либо на ответную игру обязательно выхожу в воротах». Вилсаком сыграет за «Эгриси» в воротах
сегодня, 11:49
«Эгриси» выбил Unwanted Boys из Кубка Медиалиги
сегодня, 11:04
Ко всем новостям
Последние новости
Голкипер ФК «10» Бурыченков о матче с «Краснодаром»: «Настраивались только на победу. Чуть-чуть недотерпели, могли даже выиграть»
1сегодня, 19:08
Слуцкий о хавбеке «Амкала» Шахе: «Рыбус или Идову так не выделяются в Медиалиге. Ты игрок другого уровня»
4вчера, 20:26
«Сначала пойду в команду Касильяса, потом Агуэро». Прокоп о просмотре в Кингс Лиге
2 сентября, 11:41
Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб
131 августа, 20:37
Отстраненный от футбола Писарский забил дебютный гол за СКА Басты. Клуб разгромил «Добрый Вечер» в 1-м туре Кубка Лиги – 4:0
230 августа, 14:20Видео
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38