«Когда я получил травму в матче с ЦСКА, Головин играл жестко, но не специально. Не держу обид». Ари о стычках на поле

Ари прокомментировал, почему так часто дрался в своей профессиональной карьере.

– Ты дрался на поле практически на протяжении всей своей карьеры. Почему?

– Когда против меня играют жестко, судья не дает фол, а соперник не извиняется, я всегда очень злой.

Арбитр должен контролировать игру и как-то реагировать. Если нет, то опытный футболист всегда будет очень злой. Если сыграл жестко, подошел и сказал: «Прости брат», – все окей.

Когда я получил травму в матче с ЦСКА , Головин играл жестко, но не специально, поэтому я не держу обид, – сказал форвард «БроукБойз ».

Напомним, в матче 2-го тура РПЛ 2017/2018 с ЦСКА экс-нападающий «Локомотива » Ари получил серьезную травму в результате столкновения с Александром Головиным .