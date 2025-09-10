«Когда я получил травму в матче с ЦСКА, Головин играл жестко, но не специально. Не держу обид». Ари о стычках на поле
Ари прокомментировал, почему так часто дрался в своей профессиональной карьере.
– Ты дрался на поле практически на протяжении всей своей карьеры. Почему?
– Когда против меня играют жестко, судья не дает фол, а соперник не извиняется, я всегда очень злой.
Арбитр должен контролировать игру и как-то реагировать. Если нет, то опытный футболист всегда будет очень злой. Если сыграл жестко, подошел и сказал: «Прости брат», – все окей.
Когда я получил травму в матче с ЦСКА, Головин играл жестко, но не специально, поэтому я не держу обид, – сказал форвард «БроукБойз».
Напомним, в матче 2-го тура РПЛ 2017/2018 с ЦСКА экс-нападающий «Локомотива» Ари получил серьезную травму в результате столкновения с Александром Головиным.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Это медиафутбол, бро»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости