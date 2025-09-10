Нани сыграет за «Альфа-Банку» из Медиалиги
Экс-игрок «МЮ» Луиш Нани выступит в WINLINE Кубке Лиги.
Руководитель клуба Фил Воронин подтвердил Спортсу’‘, что Луиш Нани сыграет за «Альфа-Банку».
Нани дебютирует в 3-м туре Кубка Лиги против «Амкала».
Матч пройдет 14 сентября в спортивном городке «Лужники». Начало – в 14:30 (мск).
38-летний экс-полузащитник завершил профессиональную карьеру в декабре 2024-го. За «МЮ» Нани провел 230 матчей, забил 41 гол и отдал 65 ассистов.
«Банка» – клуб комика Фила Воронина. Ранее команда была вторым клубом «Амкала», но с весны 2024-го существует отдельно. С марта «Банку» тренирует экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников.
