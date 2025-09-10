«Не делайте шоу. Если хотят, чтобы Медиалига играла с нами, нужен другой турнир». Главный тренер «Салюта» об участии Медведева в кубковом матче за «Амкал»

Виктор Навоченко раскритиковал участие Медведева в FONBET Кубке России.

В 3-м раунде Кубка России «Амкал» встретится с «Салютом ». Функционер «Зенита » Александр Медведев примет участие в матче, который состоится 11 сентября в 17:00 (мск) в Красногорске на стадионе «Зоркий».

– Как относитесь к такой акции?

– Не знаю, никак не отношусь. Удивлен, конечно, потому что это же Кубок. Мне это кажется не совсем логичным.

Это же профессиональный Кубок? Поэтому мы относимся профессионально. У нас все хотят играть, все имеют шанс, но у нас же профессиональные футболисты?

– Вы разделяете слова главного тренера «Кванта» Олега Морозова, что такими действиями «Амкал» превращает турнир в развлекательный балаган?

– Я поддерживаю Олега Морозова. В Кубке должны играть профессиональные футболисты, но вы же видите, что сейчас это не так. Должен быть отдельный турнир, не делайте шоу. Назвать можно по-разному и сделать турнир. Если они хотят, чтобы Медиалига играла с нами, нужен другой турнир, не Кубок, вот и все.

Пусть популяризируют футбол, но пусть играют действующими футболистами. Это Кубок, а не шоу. Это должно идти отдельной стезей, – сказал главный тренер «Салюта».

Ранее тренер «Кванта» Олег Морозов заявлял , что «Амкал» своими перформансами превращает Кубок России в балаган.