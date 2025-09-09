0

Сибскана о Газдане: «Он приходит на подкаст, набухивается в хлам и несет там #####»

Сибскана высказался о хавбеке «СиндЕката» Артуре Газданове.

«Медиалига набрала такие масштабы, что должна сама выстраивать рамки. Такие перформансы, как с Волочковой, нужно обдумывать много раз, чтобы это было уместно.

Я выкладывал кусок с Газданом, который один из самых узнаваемых футболистов лиги. Он идет на подкаст, набухивается в хлам и такую ##### [ерунду] там несет.

То, как он выставляет лигу, которую представляет – по-моему это ##### [плохо].

Если раньше любой инфоповод можно было смело вкидывать, то сейчас не так. Потому что будет ###### [плохо] или Коле, или лиге, или какому-то человеку», – сказал экс-капитан «Амкала».

Ранее Сибскана раскритиковал Газданова за то, что тот рассказал неприятные истории о бывшем сокоманднике.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
