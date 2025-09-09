Хавбеком «Амкала» Шахом интересуются клубы французской Лиги 2

Шахриер Жабборов интересен французским клубам из Лиги 2.

Об этом сообщил журналист Анар Ибрагимов.

Несколько французских клубов хотели бы взять хавбека «Амкала » на просмотр, но этому мешает четырехлетняя дисквалификация игрока за нарушение антидопинговых правил.

По этой причине клубы Лиги 2 готовы вести переговоры о переходе только после завершения дисквалификации.

Напомним, Шах отстранен от профессионального футбола на 4 года. Его допинг-проба после четвертьфинального матча кубка Азии U-20 против Австралии в апреле 2023 года показала положительный результат.

В 19 лет вингер стал чемпионом Узбекистана, в 20 – выиграл молодежный Кубок Азии.

Леонид Слуцкий назвал Шаха лучшим игроком WINLINE Медиалиги .

В «Амкале» – талант из Узбекистана. Брал Кубок Азии с Хусановым, забанен на 4 года за допинг