Хавбеком «Амкала» Шахом интересуются клубы французской Лиги 2
Шахриер Жабборов интересен французским клубам из Лиги 2.
Об этом сообщил журналист Анар Ибрагимов.
Несколько французских клубов хотели бы взять хавбека «Амкала» на просмотр, но этому мешает четырехлетняя дисквалификация игрока за нарушение антидопинговых правил.
По этой причине клубы Лиги 2 готовы вести переговоры о переходе только после завершения дисквалификации.
Напомним, Шах отстранен от профессионального футбола на 4 года. Его допинг-проба после четвертьфинального матча кубка Азии U-20 против Австралии в апреле 2023 года показала положительный результат.
В 19 лет вингер стал чемпионом Узбекистана, в 20 – выиграл молодежный Кубок Азии.
Леонид Слуцкий назвал Шаха лучшим игроком WINLINE Медиалиги.
В «Амкале» – талант из Узбекистана. Брал Кубок Азии с Хусановым, забанен на 4 года за допинг
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Legalbet
