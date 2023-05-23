Райзен: «Матч с «Сахалинцем» по медийности сопоставим с игрой против 2Drots»

Райзен объяснил, насколько матч с «Сахалинцем» интересен в плане медийности.

«Матч с «Сахалинцем» по медийности сопоставим с игрой против 2Drots. Потому что там аудитория Литвина – если он захочет, он даст резонанс.

Логично, что Литвин отдается не до конца Медиалиге, потому что он, скорее всего, рассчитывает на дополнительную монету. Сомневаюсь, что такие люди что-то делают бесплатно.

Он же блогер, который работает по принципу реклама – резонанс», – сказал президент «БроукБойз».

«БроукБойз» сыграют с «Сахалинцем» 27 мая на стадионе «Нижний Новгород». Начало матча – в 18:00 (мск).