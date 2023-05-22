Слон: «Кутуз – самая большая потеря, которая могла быть. Мы лишились хорошего человека и игрока»

Теги Максим Канунников «Слон» Владислав Ослоновский Вадим Логинов 2Drots Winline Медиалига «Кутуз» Сергей Кутузов Александр Балашов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Слон считает, что уход Кутуза в «Титан» стал огромной потерей для 2Drots.

– Допустили ли вы ошибку, не усилив состав, а сохранив тот, который есть?

– Скажу честно, я думаю об этом с самого первого дня, как ушел Кутуз. Для меня это самая большая потеря, которая могла быть. Может быть, кто-то меня не поймет, но для меня именно с точки зрения футбола и вообще человека мы лишились очень большого человека, игрока.

Да, сейчас усилений нет, возможно, это и проблема. Все усилились очень серьезно, но нам это и не нужно было, мы выигрывали. Мы точечно усилились – Лога, Бала. Мы не видели смысла в этом, зачем, если все получается? Сейчас, наверное, да, нужно было укрепиться. Посмотрим, говорят, Канунникова заявили.

– Как относишься к тому, что в 2Drots стали приходить бывшие игроки РПЛ и сборной?

– Я вижу, что сейчас происходит с Медиалигой. Считаю, что абсолютно нормально. Скорее всего, придется делать точно так же, усилиться бывшими игроками РПЛ, потому что не все люди, которые сейчас приходят, могут усилить, поэтому, наверное, стоит задуматься об этом.

Макс Канунников еще не был на тренировках. Очень ждем, интересно посмотреть, в каком он состоянии. Я смотрел, следил за ним, когда он в Премьер-лиге играл. Надеюсь, что он в состоянии нам помочь, – сказал полузащитник 2Drots.

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