Стронг, Манна и Сычев – в символической сборной 2-го тура Winline Медиалиги

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Иван Стронг попал в символическую сборную 2-го тура Winline Медиалиги.

Символическая сборная 2-го тура: 

Вратарь: Дмитрий Сычев (2Drots)

Защитники: Лога (2Drots), Владислав Хатаженков (ФК «Матч ТВ»), Саля (2Drots), Шамиль Курбанов («Титан»);

Полузащитники: Алекс Стиль (2Drots), Андрей Горбанец (ФК «Матч ТВ»), Манна (2Drots), Даниил Морозов («Народная Команда»);

Нападающие: Иван Стронг («Народная Команда»), Макей («БроукБойз»).

Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.ru.

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