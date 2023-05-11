Стронг, Манна и Сычев – в символической сборной 2-го тура Winline Медиалиги
Иван Стронг попал в символическую сборную 2-го тура Winline Медиалиги.
Символическая сборная 2-го тура:
Вратарь: Дмитрий Сычев (2Drots)
Защитники: Лога (2Drots), Владислав Хатаженков (ФК «Матч ТВ»), Саля (2Drots), Шамиль Курбанов («Титан»);
Полузащитники: Алекс Стиль (2Drots), Андрей Горбанец (ФК «Матч ТВ»), Манна (2Drots), Даниил Морозов («Народная Команда»);
Нападающие: Иван Стронг («Народная Команда»), Макей («БроукБойз»).
Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.ru.
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