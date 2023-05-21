Василий Уткин: «Я просто не смотрел последние 2 минуты абсолютно»

Василий Уткин высказался после первой победы «Эгриси» в Winline Медиалиге.

– Какие у вас были эмоции уже после матча?

– Ну это опустошение как всегда, потому что все эмоции остались в игре. И сейчас мне тоже сказать нечего. Я просто не смотрел последние 2 минуты абсолютно.

– Вы просили переноса игры, говорят, что это не произошло из-за «Народной Команды», потому что она не хотела меняться. Это правда?

– Нет, это не совсем так. Просто не получилось. Нужно было, чтобы много факторов сложились. Но, честно говоря, я был бы очень удивлен, если бы «Народная Команда» согласилась перенести свою игру в замен уже назначенной на то время, когда играют «Спартак» – ЦСКА, – рассказал президент «Эгриси» в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

В 4-м туре Медиалиги «Эгриси» обыграл ФК «Деньги» (5:4).