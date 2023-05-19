Чепа о словах Уткина про бойкот: «Этот вопрос в компетенции президента, и он имеет право принять такое решение»

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига ФК Деньги календарь «Чепа» Павел Чепурин Медиафутбол

Паша Чепурин прокомментировал слова Василия Уткина о возможном бойкоте игры против «Денег».

Паша Чепурин прокомментировал заявление Василия Уткина о возможном бойкоте матча против «Денег».

«Эгриси» мог не выйти на матч 4-го тура Winline Медиалиги из-за наложения игры на матч команды в ЛФЛ.

«Мы не обсуждали это внутри команды. Это вопрос, который находится в компетенции президента команды, и он имеет абсолютное право принять такое решение, не советовавшись с игроками. Потому что соглашение с Николаем заключал он.

Я же уверен, что все парни хотят сыграть. Особенно после выигрыша челленджа замелькал тусклый свет надежды, грех не пойти за ним до конца», – сказал вратарь «Эгриси» корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Также Чепа рассказал, какие игроки «Эгриси» пропустят воскресный матч из-за наложения. 

«Я здесь могу, как и все, руководствоваться только логикой: это два футболиста «Эгриси», играющие в ЛФЛ в этот же день, но за другие команды (не за «Эгриси» и «ЭМ»). Видимо, Вашакидзе и Бурлуцкий», – отметил Чепурин.

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