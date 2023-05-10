Василий Уткин: «Я набирал Геничу за советом. Он мне помог, а кроме этого сказал, что и ему самому было бы интересно. Но это невозможно»

Василий Уткин сообщил, что не предлагал Константину Геничу занять пост тренера «Эгриси».

«Я очень давно знал, что в новом сезоне нам потребуется новый тренер, потому что Антон Попов планирует поискать себя за границей. Я заранее договорился с новым главным, мы ударили по рукам. Но так вышло, что перед самым Новым Годом наш новый главный ускакал в другой проект.

Ну, и я стал звонить во все стороны. Время-то поджимало, тем более что кидок случился перед Новым Годом, а там, вы понимаете, пара недель для переговоров мертва.

И я набирал Константину, да. За советом. В частности, спросил его о Денисе Зубко. Константин мне очень помог, а кроме этого сказал, что и ему самому было бы интересно. Что нормально. Но это было в принципе невозможно, даже если б я этого хотел.

По очень простой причине: мы ведь реально любительская команда, поэтому у нас тренировки по вечерам. Вторник и четверг, девять вечера начало. Костя, а у тебя Лига Чемпионов, еврокубки… Ну, как?

А игры в МФЛ по субботам, а потом еще 2 команды в ЛФЛ в воскресенье. Костя, а у тебя чемпионат России и некоторые другие, надо тарахтеть пару матчей за уикенд, поэтому разговора и быть не могло дольше одной минуты.

Что факт – Костя захотел попробовать быть тренером. Теперь и пробует. Пока нот бэд. В «Эгриси» его по определению не могло быть никогда, хоть пой я под его окном серенады!» – написал президент « ».

Генич мог стать тренером «Эгриси»: «Вася мне позвонил с предложением, точнее даже с вопросом»