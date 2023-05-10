Василий Уткин: «Я набирал Геничу за советом. Он мне помог, а кроме этого сказал, что и ему самому было бы интересно. Но это невозможно»

Теги Василий Уткин Денис Зубко Константин Генич Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин сообщил, что не предлагал Константину Геничу занять пост тренера «Эгриси».

«Я очень давно знал, что в новом сезоне нам потребуется новый тренер, потому что Антон Попов планирует поискать себя за границей. Я заранее договорился с новым главным, мы ударили по рукам. Но так вышло, что перед самым Новым Годом наш новый главный ускакал в другой проект.

Ну, и я стал звонить во все стороны. Время-то поджимало, тем более что кидок случился перед Новым Годом, а там, вы понимаете, пара недель для переговоров мертва.

И я набирал Константину, да. За советом. В частности, спросил его о Денисе Зубко. Константин мне очень помог, а кроме этого сказал, что и ему самому было бы интересно. Что нормально. Но это было в принципе невозможно, даже если б я этого хотел.

По очень простой причине: мы ведь реально любительская команда, поэтому у нас тренировки по вечерам. Вторник и четверг, девять вечера начало. Костя, а у тебя Лига Чемпионов, еврокубки… Ну, как?

А игры в МФЛ по субботам, а потом еще 2 команды в ЛФЛ в воскресенье. Костя, а у тебя чемпионат России и некоторые другие, надо тарахтеть пару матчей за уикенд, поэтому разговора и быть не могло дольше одной минуты.

Что факт – Костя захотел попробовать быть тренером. Теперь и пробует. Пока нот бэд. В «Эгриси» его по определению не могло быть никогда, хоть пой я под его окном серенады!» – написал президент «Эгриси».

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2 комментария

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Savardus
Тренер футбольной команды с паническими атаками. Ага.

Так и вижу, условное дополнительное время, а Генич убегает со стадиона соплях.
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Alex1104
Прочитав заголовок думал, что речь о каком-то румыне. Или молдаванине.
Выяснилось, что речь о Гениче. Тогда вопрос: что Уткин ему набирал?
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