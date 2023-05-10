Уткин о кричалках фанатов «Народной Команды»: «Это отсутствие фантазии и воспитания. Вообще ни ### придумать не могут! Одно и тоже эксплуатируют»

Теги Спартак Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Василий Уткин высказался о язвительных кричалках фанатов «Народной Команды».

«Эгриси» Уткина крупно проиграл «Народной» в матче 2-го тура Winline Медиалиги (0:3).

Болельщики «НК» по ходу игры скандировали «Вася Уткин, как настроение?», «Уткин Василий, команду продай!» и другие речевки.

После матча на конференции Уткин обратил на это внимание в беседе с руководителем «Народной» Сергеем Кучером.

Уткин: «Это просто отсутствие фантазии и воспитания».

Кучер: «Отсутствие фантазии? Этот заряд сейчас исполняют практически все на трибунах».

Уткин: «Да что ты? Это как раз никак не связано с фантазией. А кто меня геем дразнит все время, интересно? Мне после игры написал молодой человек из «Народной», я ему, по-моему, вежливо ответил, пожелал удачи и здоровья, поздравил с победой.

А вечером мне позвонил его папа и спросил, зачем я наехал на мальчика. Мне пришлось ответить, что у меня не было ни одной задней мысли, хотя это было бы понятно любому, кто умеет читать на русском.

Понимаю, в тот вечер «Спартак» проиграл «Зениту», а в «Народной» собраны болельщики «Спартака». Но папа полагает, что я обидел его малолетнего сына тем, что поздравил его с победой и пожелал здоровья и удачи.

Вы видели, что писали ваши охламоны в адрес девушек наших игроков? Вы что принесли в Медиалигу?

Я к такому привык, но вы заявляете: «У нас болельщики!» Да ваши болельщики вообще ни ### придумать не могут! Абсолютно! Одно и то же эксплуатируют тысячу раз.

Если честно, в феномене вашей команды меня удивляет только одно: название клуба «Народная Команда», а ваши болельщики с трибун скандируют «Спартак». Получается, они болеют не за вас».

Кучер: «Ты же знаешь, что «Народная Команда» – это и есть «Спартак». Ты сейчас просто придираешься к названию, к словам».

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16 комментариев

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Михо
Как же избавиться от новостей про Медиалигу🤦🏻‍♂️ лучше уж Зарема и Володька
+63
-6
+57
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savik-A.M.
Ответ Михо
Как же избавиться от новостей про Медиалигу🤦🏻‍♂️ лучше уж Зарема и Володька
Зашёл в новость , думал про "Спартак" , а тут х поймёшь про что
+23
-1
+22
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Красная стрела
Клоуны, отстаньте от имени Спартак пожалуйста. Сейчас примазываются все кому не лень... Люди, которые к Спартаку отношения не имеют никакого🤷🏿‍♂️
Ps. Оскорбления это низость, а трогать родных и близких футболистов, это вообще ниже нижнего. Ребят, какого вам таким никчёмным жить?
+13
-5
+8
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Евгений Семенченко
"Мне после игры написал молодой человек из «Народной», я ему, по-моему, вежливо ответил"-это типа "Пошёл ## ###"? )))
+8
-2
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Самый адовый Крикун
Какая-то параллельная реальность, где персонажи, до которых никому нет дела, возомнили себя пупами земли. Ладно Уткин, слышал про него, чуть в ресторане не попал под пресс, когда расходились между столами (думаю, он меня вообще не заметил). Но остальные крендели, вы кто вообще, чем вы занимаетесь? Играете в футбол по фану, ну и играйте дальше. Создайте чат в вацап или телеграм и дрочите дальше на ваши междусобойчики. Нахрен это на спортивном, а не физкультурном сайте?
+7
-2
+5
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Okaka
Можно новости про медиафутбол в отдельный вид спорта убрать?
+4
-1
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tolstiy
а откуда у какого-то папы телефон васи? или сынок был прав и что-то знает про своего папу?
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А.Э.РАСИМ
Ответ Михо
Как же избавиться от новостей про Медиалигу🤦🏻‍♂️ лучше уж Зарема и Володька
Во!

Просто интересно , кому то эта лига тут интересна?
sports продвигает.....
Информации про медиалигу больше, чем другие новости.
+4
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Bahmut
Отсутствие воспитания сказал Вася, а потом добавил ни ###, сразу видно мальчика хорошо воспитывали.
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Красная стрела
Ответ savik-A.M.
Зашёл в новость , думал про "Спартак" , а тут х поймёшь про что
Ну так большинство так и перешло. Что там болельщики Спартака не поделили с Уткиным хотели узнать. 😁А тут это
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Adeen
Ответ Евгений Семенченко
"Мне после игры написал молодой человек из «Народной», я ему, по-моему, вежливо ответил"-это типа "Пошёл ## ###"? )))
Уткин - огромный врун и лицемер. Абсолютно любым его словам верить нельзя.
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БляхаджинсКарпина
жесткие мужские терки! очень интересно (нет)!
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.ru
в принципе, можно было бы обойтись и без кавычек...
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Дядя Вадя
Кто такой этот Кучер? что-то он куда-то Лошадей погнал.. Спартак - это Народная команда,да.. Но Народная команда к Спартаку вообще никакого отношения иметь не должна..
Я понимаю, что он горит желанием Заработать на Популярности Спартака в России, но пусть идёт н#####й с такими сравнениями.
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Тимур Тима
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AntOn
Наркоманда
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Самый адовый Крикун
Ответ Тимур Тима
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Кого кто там встретил? "Банщик" в татухах во всю спину (все за Русь и викинговые, муслимы такое точно не любят) в шортах вышел на центральную трибуну стадионе имени отца нынешнего руководителя Ичкерии. Никто ничего ему не посмел сделать, только ухали и руками махали. Он спокойно потом по беговым дорожкам зашёл на гостевой. 2008 год, 1-3 Спартак влетел, один из последних матчей Черчесова в Спартаке. Я лично там присутствовал и это наблюдал.
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