Уткин о кричалках фанатов «Народной Команды»: «Это отсутствие фантазии и воспитания. Вообще ни ### придумать не могут! Одно и тоже эксплуатируют»

Василий Уткин высказался о язвительных кричалках фанатов «Народной Команды».

« » Уткина крупно проиграл «Народной» в матче 2-го тура (0:3).

Болельщики «НК» по ходу игры скандировали « , как настроение?», «Уткин Василий, команду продай!» и другие речевки.

После матча на конференции Уткин обратил на это внимание в беседе с руководителем « » Сергеем Кучером.

Уткин: «Это просто отсутствие фантазии и воспитания».

Кучер: «Отсутствие фантазии? Этот заряд сейчас исполняют практически все на трибунах».

Уткин: «Да что ты? Это как раз никак не связано с фантазией. А кто меня геем дразнит все время, интересно? Мне после игры написал молодой человек из «Народной», я ему, по-моему, вежливо ответил, пожелал удачи и здоровья, поздравил с победой.

А вечером мне позвонил его папа и спросил, зачем я наехал на мальчика. Мне пришлось ответить, что у меня не было ни одной задней мысли, хотя это было бы понятно любому, кто умеет читать на русском.

Понимаю, в тот вечер «Спартак» проиграл «Зениту», а в «Народной» собраны болельщики «Спартака». Но папа полагает, что я обидел его малолетнего сына тем, что поздравил его с победой и пожелал здоровья и удачи.

Вы видели, что писали ваши охламоны в адрес девушек наших игроков? Вы что принесли в Медиалигу?

Я к такому привык, но вы заявляете: «У нас болельщики!» Да ваши болельщики вообще ни ### придумать не могут! Абсолютно! Одно и то же эксплуатируют тысячу раз.

Если честно, в феномене вашей команды меня удивляет только одно: название клуба «Народная Команда», а ваши болельщики с трибун скандируют «Спартак». Получается, они болеют не за вас».

Кучер: «Ты же знаешь, что «Народная Команда» – это и есть «Спартак». Ты сейчас просто придираешься к названию, к словам».