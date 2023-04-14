Дьяков – 8-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Стиль – 7-й, Глеб – 6-й

Теги рейтинги Вячеслав Глеб Виталий Дьяков Амкал 2Drots Winline Медиалига ФК Деньги GOATS БроукБойз На Спорте Алекс Стиль «Genduzi» Геннадий Белозерцев «Дуб» Кирилл Дубников Медиафутбол

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона.

10-е место Гендузи («Деньги») – 1 гол, 2 голевые

9-е место Дуб («На Спорте» / «Амкал») – 5 голов, 1 голевая

8 Виталий Дьяков («БроукБойз») – 3 гола

7 Стиль (2Drots) – 2 гола, 2 голевые

6 Вячеслав Глеб (GOATS) – 3 гола, 4 голевых

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.

Фартуна – 11-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Будаков – 12-й

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