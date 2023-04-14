Дьяков – 8-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Стиль – 7-й, Глеб – 6-й

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона.

10-е место Гендузи (« ») – 1 гол, 2 голевые

9-е место Дуб (« » / «Амкал») – 5 голов, 1 голевая

8 Виталий Дьяков (« ») – 3 гола

7 Стиль (2Drots) – 2 гола, 2 голевые

6 Вячеслав Глеб ( ) – 3 гола, 4 голевых

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.

Фартуна – 11-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Будаков – 12-й