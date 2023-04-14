Дьяков – 8-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Стиль – 7-й, Глеб – 6-й
Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона.
10-е место Гендузи («Деньги») – 1 гол, 2 голевые
9-е место Дуб («На Спорте» / «Амкал») – 5 голов, 1 голевая
8 Виталий Дьяков («БроукБойз») – 3 гола
7 Стиль (2Drots) – 2 гола, 2 голевые
6 Вячеслав Глеб (GOATS) – 3 гола, 4 голевых
Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.
Фартуна – 11-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Будаков – 12-й
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