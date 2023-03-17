Тарасов о драке с Хенти: «Он мне в спину дал, и я улетел. Встаю и двойку ему – ба-бам, а он не падает»

рассказал о драке с в « ».

Нигерийский нападающий выступал за железнодорожников с 2016 по 2017 год.

– Эзекиль Хенти – у меня с ним драка была нереальная. Просто реально ########## (подрался).

Я не играл матч за основной состав. На следующий день у нас тренировка на базе, играем 5 на 5. и Лоськов вроде бы вели тренировку.

Начали играть. А он [Хенти] – техничный такой. И раз корпусом со мной так жестко, потом второй раз. Потом идем лицо в лицо – он снова жестко. Думаю: окей, ну, ###### (надоел). Я его встречаю лицом в лицо.

Он на меня посмотрел. Я ему такой: да, братан, вот так бывает, не я к тебе в гости приехал, а ты ко мне. И показываю ему, что не нужно так играть.

Вратарь дает мне мяч, я бегу. А он со спины догоняет меня и как в хоккее, как Овечкин здесь, просто в спину [как дал] – и я улетаю. У меня просто все, глаза красные, ###.

Я просто встаю и даю ему двойку – ба-бам! А он не падает. Я четко знаю вот это место – в челюсть. У меня даже шрам на остался (показывает на кулаке – Sports.ru), я ему в зуб попал.

– Слепок зуба Хенти у тебя.

– Да, Хенти со мной по жизни. И он не падает. Он стоит, ###, и я стою, ###. И он начинает идти на меня, эта машина. Нас разнимают, короче.

Пашинин говорит: «Вы будете оштрафованы». Я говорю: «Вы же видели весь эпизод, да, я сорвался, нарушил дисциплину, готов заплатить». Он [Хенти] говорит переводчику: «Нет, переводи, я хочу еще раз драться с ним».

Я говорю переводчику: «Переводи дословно. Он, #####, находится у меня дома. Я его, ###, поймаю». Он перевел.

Уходим в раздевалку. За нами идут два типа, чтобы мы не ########### (подрались). На следующий день он ко мне подходит: «Тара, сори, бро». Ну все – замяли, – сказал бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге, в беседе с «Коммент.Шоу».

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