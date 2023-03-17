Тарасов о драке с Хенти: «Он мне в спину дал, и я улетел. Встаю и двойку ему – ба-бам, а он не падает»
Дмитрий Тарасов рассказал о драке с Эзекилем Хенти в «Локомотиве».
Нигерийский нападающий выступал за железнодорожников с 2016 по 2017 год.
– Эзекиль Хенти – у меня с ним драка была нереальная. Просто реально ########## (подрался).
Я не играл матч за основной состав. На следующий день у нас тренировка на базе, играем 5 на 5. Пашинин и Лоськов вроде бы вели тренировку.
Начали играть. А он [Хенти] – техничный такой. И раз корпусом со мной так жестко, потом второй раз. Потом идем лицо в лицо – он снова жестко. Думаю: окей, ну, ###### (надоел). Я его встречаю лицом в лицо.
Он на меня посмотрел. Я ему такой: да, братан, вот так бывает, не я к тебе в гости приехал, а ты ко мне. И показываю ему, что не нужно так играть.
Вратарь дает мне мяч, я бегу. А он со спины догоняет меня и как в хоккее, как Овечкин здесь, просто в спину [как дал] – и я улетаю. У меня просто все, глаза красные, ###.
Я просто встаю и даю ему двойку – ба-бам! А он не падает. Я четко знаю вот это место – в челюсть. У меня даже шрам на остался (показывает на кулаке – Sports.ru), я ему в зуб попал.
– Слепок зуба Хенти у тебя.
– Да, Хенти со мной по жизни. И он не падает. Он стоит, ###, и я стою, ###. И он начинает идти на меня, эта машина. Нас разнимают, короче.
Пашинин говорит: «Вы будете оштрафованы». Я говорю: «Вы же видели весь эпизод, да, я сорвался, нарушил дисциплину, готов заплатить». Он [Хенти] говорит переводчику: «Нет, переводи, я хочу еще раз драться с ним».
Я говорю переводчику: «Переводи дословно. Он, #####, находится у меня дома. Я его, ###, поймаю». Он перевел.
Уходим в раздевалку. За нами идут два типа, чтобы мы не ########### (подрались). На следующий день он ко мне подходит: «Тара, сори, бро». Ну все – замяли, – сказал бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге, в беседе с «Коммент.Шоу».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
И тут переводчик запел Чижа: «и колокольчик в твоих волосах звучит соль диезом!»
- Хенти, Тарасов тебя дословно пять решеток, ты у него дома три решетки
- Чукча, где ты спрятал золото?
Переводчик: Чукча, где ты спрятал золото?
Чукча: Не скажу! !
Переводчик: Он не скажет.
- Если ты не скажешь, где золото, мы тебя убьем!
Переводчик: Чукча, они тебя убьют, если ты им не скажешь, где золото.
Чукча: Золото зарыто у входа юрту.
Переводчик: Стреляйте, сволочи, все равно не скажу!
Дух, подскажи, он, т.е. Саша, и в правду за всеми там,в этом нхл, гоняется что бы в спины напихать?! Откуда тогда 817?!
Такая аргументация мощная, когда нечего сказать, сразу про то, что кто-то приехал не в его страну….🤦🏻♂️