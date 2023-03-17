Тарасов о драке с Хенти: «Он мне в спину дал, и я улетел. Встаю и двойку ему – ба-бам, а он не падает»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов Олег Пашинин премьер-лига Россия Эзекиль Хенти брань контент Winline Медиалига Родина Медиа Футбол

Дмитрий Тарасов рассказал о драке с Эзекилем Хенти в «Локомотиве».

Нигерийский нападающий выступал за железнодорожников с 2016 по 2017 год.

– Эзекиль Хенти – у меня с ним драка была нереальная. Просто реально ########## (подрался).

Я не играл матч за основной состав. На следующий день у нас тренировка на базе, играем 5 на 5. Пашинин и Лоськов вроде бы вели тренировку.

Начали играть. А он [Хенти] – техничный такой. И раз корпусом со мной так жестко, потом второй раз. Потом идем лицо в лицо – он снова жестко. Думаю: окей, ну, ###### (надоел). Я его встречаю лицом в лицо.

Он на меня посмотрел. Я ему такой: да, братан, вот так бывает, не я к тебе в гости приехал, а ты ко мне. И показываю ему, что не нужно так играть.

Вратарь дает мне мяч, я бегу. А он со спины догоняет меня и как в хоккее, как Овечкин здесь, просто в спину [как дал] – и я улетаю. У меня просто все, глаза красные, ###.

Я просто встаю и даю ему двойку – ба-бам! А он не падает. Я четко знаю вот это место – в челюсть. У меня даже шрам на остался (показывает на кулаке – Sports.ru), я ему в зуб попал.

– Слепок зуба Хенти у тебя.

– Да, Хенти со мной по жизни. И он не падает. Он стоит, ###, и я стою, ###. И он начинает идти на меня, эта машина. Нас разнимают, короче.

Пашинин говорит: «Вы будете оштрафованы». Я говорю: «Вы же видели весь эпизод, да, я сорвался, нарушил дисциплину, готов заплатить». Он [Хенти] говорит переводчику: «Нет, переводи, я хочу еще раз драться с ним».

Я говорю переводчику: «Переводи дословно. Он, #####, находится у меня дома. Я его, ###, поймаю». Он перевел.

Уходим в раздевалку. За нами идут два типа, чтобы мы не ########### (подрались). На следующий день он ко мне подходит: «Тара, сори, бро». Ну все – замяли, – сказал бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге, в беседе с «Коммент.Шоу».

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44 комментария

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Подкат Мальдини
Когда решил быкануть , но не вывез
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Мистер Блин
этот человек миллионер в долларах😂😂😂
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Recreated
По ходу он обоссался!
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Nick Black
Настало время офигительных историй.
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salas
Я ему говорю: переводи дословно####.
И тут переводчик запел Чижа: «и колокольчик в твоих волосах звучит соль диезом!»
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maxi_wind
Переводчик:
- Хенти, Тарасов тебя дословно пять решеток, ты у него дома три решетки
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Jesse Pinkman
Я говорю переводчику: «Переводи дословно. Он, #####, находится у меня дома. Я его, ###, поймаю». Он перевел. На самом деле переводчик: «Эзекиль, ты пойми, это наш дурачок местный, ну не обращай внимания, бывает. Человек болен, что с него взять»
Допрашивают чукчу через переводчика:
- Чукча, где ты спрятал золото?
Переводчик: Чукча, где ты спрятал золото?
Чукча: Не скажу! !
Переводчик: Он не скажет.
- Если ты не скажешь, где золото, мы тебя убьем!
Переводчик: Чукча, они тебя убьют, если ты им не скажешь, где золото.
Чукча: Золото зарыто у входа юрту.
Переводчик: Стреляйте, сволочи, все равно не скажу!
+15
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Pol Belov
вообще-то смысл простой - ты у меня дома, поэтому не мешай мне на тренировках валять балду и сам сильно не напрягайся... у нас пахать не принято...
+6
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+6
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Superkenguroo
Ответ Заборостроитель
Да, почти как кумир: ударил первым, демилитаризовался... и мирные переговоры.
Вы сделали мой вечер
0
-2
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NaviGator
оказывается в паре Бузова-Тарасов дYра была Тарасов
+9
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Lacrosse-style goal
Ответ Lacrosse-style goal
Жаль "двойку" от Хенти не отхватил. Так может и включилось чего-нибудь в бестолковке. А то выглядит так, что голова чтобы по мясу попадать, а не думать. Ну и "ещё я в нее ем"...
По мячу попадать. А то упомянул тут Спартак невзначай 😅
+4
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Karpins
Всегда считал, что к гостям надо относиться уважительно, а не бычить
+1
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siragh@yandex.ru
Вирус Бузовой у парня
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Алекс Я
Ответ nurlan-zenit
Подскажите, а они конкретно дома у Тарасова были или может это был личный клуб Тарасова? Такая аргументация мощная, когда нечего сказать, сразу про то, что кто-то приехал не в его страну….🤦🏻‍♂️
В этом то он как раз прав
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Алекс Я
Ответ Вячеслав Свитюк
Как то с Сашей Овечкиным не очень вышло... Дух, подскажи, он, т.е. Саша, и в правду за всеми там,в этом нхл, гоняется что бы в спины напихать?! Откуда тогда 817?!
Бывает частенько.поэтому его стараются не трогать
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Lacrosse-style goal
Жаль "двойку" от Хенти не отхватил. Так может и включилось чего-нибудь в бестолковке. А то выглядит так, что голова чтобы по мясу попадать, а не думать. Ну и "ещё я в нее ем"...
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Дмитрий Караваев
Тарасов - король ######ов
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Александр Горлов
Тарасов U BLUE DOCtor
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Melnikov1968
Очень много слов. Достаточно ######
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Вячеслав Свитюк
Как то с Сашей Овечкиным не очень вышло...
Дух, подскажи, он, т.е. Саша, и в правду за всеми там,в этом нхл, гоняется что бы в спины напихать?! Откуда тогда 817?!
+2
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Сергей Галынский
... , у Тарасова ...... головного мозга, ...
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nurlan-zenit
Подскажите, а они конкретно дома у Тарасова были или может это был личный клуб Тарасова?

Такая аргументация мощная, когда нечего сказать, сразу про то, что кто-то приехал не в его страну….🤦🏻‍♂️
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шампион
Тетя Оля куда интереснее может про Хенти рассказать. Пять лямов за игрока, который стоил тысяч двести, продали потом за копейки, забил вроде два гола с пенальти. Виллы сами себя не купят.
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Nickolay Lyskov
" А он [Хенти] – техничный такой." - да Марадона просто. За 960 минут в сильнейшей лиге мира после ФНЛ - РПЛ забил целый мяч. С пенальти. Нападающий от Бога. Впрочем, понимаю Тарасова, уровень - он такой.
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Yakub25
Это же какой-то ####### стыд!
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