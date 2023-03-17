Тарасов хочет стать менеджером в клубе: «Слуцкий мне сказал: «Ты умеешь находить общий язык с людьми»

Теги Дмитрий Тарасов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов рассказал о желании руководить футбольным клубом.

– Когда у меня истек срок контракта с «Велесом», я сел и подумал: «Что делать?» Все говорят, что футболисты [по окончании карьеры] пребывают в стрессе. Я две недели думал, куда направить энергию, потому что не люблю сидеть на месте.

Посидел, думаю: «Хочу руководить». Клубом, чем-то еще, неважно. Хочу именно в футболе. И у нас все совпало с [медиафутбольным клубом «Родина Медиа»].

– Ты после «Родины Медиа» видишь себя функционером профессионального клуба?

– Возможно. Я не отрицаю. Я умею взаимодействовать с людьми. Слуцкий мне недавно сказал: «Ты отлично умеешь находить общий язык с людьми». Команды вокруг меня выстраиваются.

Правда, в «Велесе» это стало проблемой, с тренером у нас были разногласия. Команда больше ко мне тянулась, нежели к тренеру, – сказал полузащитник и руководитель «Родины Медиа».

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14 комментариев

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леннорыч-абрамович
Основное из интервью Тарасова:
💩, рваная точка, язык, #####
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kimiloko
баблишко кончается у Димона
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Slavick Nemkovsky
Тарасов и "думал" - это оксюморон
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Александр Зубков
Тут можно Палыча процитировать.
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Melnikov1968
Я тоже умею взаимодействовать с людьми, согласен на 50% ЗП Тарасова:)
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Xm.md
Ответ King_X
Кажется, Слуцкий забыл добавить эпитет, с какими именно людьми😂 С такими же сказочными людьми, как сам Тарасов
Так и сам Слуцкий в числе этих сказочных
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Darkhan Darkhan
Леонид Викторович знатный троль
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igls54
ЛВС решил потроллить дурачка, не сказав из какого места и у кого, Дима должен вытащить язык
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Северный болельщик
персонаж для Дом-2, не более
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Вадим Черентаев
с какими людьми? нормальные люди с..ть не сядут на одном поле с Тарасовым
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ДнепрЧемпион1983
То был уткин из каждого утюга в теперь Тарасов и Слуцкий. Какая то ярмарка клоунов
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King_X
Кажется, Слуцкий забыл добавить эпитет, с какими именно людьми😂

С такими же сказочными людьми, как сам Тарасов
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Дядя ТУРА
особенно если этот язык в чьей-то жопе
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Зверёк
🤡
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