Тарасов о ставках: «У меня коэффициент 123 сгорел на ФНЛ. Я не много ставлю, в свой кайф»

Теги Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Ставки на спорт Нефтехимик Алания Владикавказ Ставки на футбол Winline Медиалига Родина Медиа Футбол

Дмитрий Тарасов рассказал, что делает ставки на футбола для удовольствия.

– У меня коэффициент 123 сгорел сейчас на предыдущем туре. На ФНЛ поставил.

– Экспресс собрал?

– Да. Меня «Арсенал» Тула [подвел], спасибо друзья! Нужна была их победа. И «Алания» с «Нефтехимиком» – не проиграть должны были.

– А ты сечешь, да?

– Ну, как бы разбираюсь. Я не много ставлю, в свой кайф – интересно поугадывать, – сказал бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге, в беседе с «Коммент.Шоу».

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9 комментариев

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Ansu Fati
Ответ igls54
Да там в пределах сотни, в лучшем случае
В России среднее IQ 97. Просто взял и обидел более половины россиян))
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леннорыч-абрамович
Слова начинающего лудомана!
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Титал Телоян
Попахивает рекламой винлайн
+2
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fatei4
Уровень дискуссии, лексика, конечно, вгоняет в небольшую депрессию. Не от того, что они тупые как пробки, а от того, что стало нормой это публиковать
+3
-1
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charly_54
Ответ igls54
Да там в пределах сотни, в лучшем случае
А вы оптимист
+9
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damondiamond
3 позиции не угадал и как бы разбирается
+16
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igls54
Ответ окечуква
Я думал он об айкью.
Да там в пределах сотни, в лучшем случае
+3
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Александр Зубков
123 сгорел. 321 коэффициент Тарасова.
+13
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окечуква
Я думал он об айкью.
+20
-1
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