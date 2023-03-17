Тарасов о ставках: «У меня коэффициент 123 сгорел на ФНЛ. Я не много ставлю, в свой кайф»

рассказал, что делает ставки на футбола для удовольствия.

– У меня коэффициент 123 сгорел сейчас на предыдущем туре. На ФНЛ поставил.

– Экспресс собрал?

– Да. Меня «Арсенал» Тула [подвел], спасибо друзья! Нужна была их победа. И «Алания» с «Нефтехимиком» – не проиграть должны были.

– А ты сечешь, да?

– Ну, как бы разбираюсь. Я не много ставлю, в свой кайф – интересно поугадывать, – сказал бывший опорник «Локомотива», играющий за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге, в беседе с «Коммент.Шоу».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас