«Эгриси» могут получить первое техническое поражение в истории Winline Медиалиги

Матч «Эгриси» – «Деньги» 4-го тура МФЛ-3 накладывается на игру «Эгриси» в ЛФЛ.

Об этом сообщил Кир Воробьев в своем телеграм-канале.

Василий Уткин прокомментировал наложение игр «Эгриси» в ЛФЛ и МФЛ.

«В двух местах разом мы оказаться никак не можем. Играть в МФЛ с вратарем в поле и без замен бессмысленно. Это не угроза и не жалоба – простой факт. Договоренность с МФЛ и ЛФЛ о разнесении матчей у нас была.

Будем думать, куда поехать в воскресенье. Возможно, у «Денег» в 4-м туре будет выходной и куча времени отметить техническую победу», – написал президент «Эгриси».