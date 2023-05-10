Генич мог стать тренером «Эгриси»: «Вася мне позвонил с предложением, точнее даже с вопросом»

Теги Василий Уткин Константин Генич Эгриси Winline Медиалига Матч ТВ возможные трансферы Медиафутбол

Константин Генич мог занять должность тренера «Эгриси».

«Это был период непонимания у Васи. Когда уехал Антон Попов, а они еще не нашли нового тренера. Вася мне позвонил с предложением, точнее даже с вопросом, на который он уже знал ответ.

Когда он позвонил, Антон ушел, а команда продолжила существовать, надо, чтобы ее кто-то потренировал. Он предложил мне на время прийти и потренировать.

Я отказался, потому что у меня по графику вообще не получалось. Зарплату вообще не обсуждали, но я бы пошел это делать бесплатно.

Еще у Васи я буду брать деньги за то, чтобы тренировать его прекрасных пацанов. Конечно, нет», – рассказал главный тренер медиафутбольного клуба «Матч ТВ».  

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1 комментарий

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maks44
Брат, для тебя бесплатно, чисто по-братски. По графику только не получается, не обессудь, брат.
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