«Акинфеев спросил: «Что за хрень с перчатками? Порвались, блин!» Случился брак, хотя Made in Pakistan – это знак качества». Спиряков о сотрудничестве с вратарем ЦСКА

Евгений Спиряков рассказал, как Игорь Акинфеев отреагировал на брак перчаток.

Вратарь ЦСКА играет в перчатках Spire – это бренд бывшего голкипера, а ныне тренера «Амкала» .

«Вспомню о жестком косяке с нашей стороны. На сборах в Турции ЦСКА играл с «Партизаном», а «Амкал» рядом готовился к сезону в . Мы с вратарем «Амкала» Федей Масловым работали на соседнем поле. И выходит Акинфеев разминаться. Он в Spire, я счастливый. Даже Федя заметил: «Ничего себе, как ты сильно улыбаешься».

Я подхожу: «Игорь, привет!» – «Привет! Что за хрень с перчатками?»

Я сначала не понял, потому что он с улыбкой спросил. Уточняю: «Ты шутишь или действительно есть проблема?»

– Вот, порвались, блин!

– А где, чего?

– На тренировке покажу. Мы тебя ждем.

Игорь не злился, а скорее подкалывал меня. Но я все равно очень расстроился. Федя заметил: «На тебе лица нет».

Через два дня приезжаю на съемки на тренировку ЦСКА. Игорь показывает: перчатка сбоку пошла прямо по шву.

Я был готов уничтожить фабрику, на которой шьюсь. Реально думал, что убью их. Фабрика находится в Пакистане. Исторически сложилось, что футбольное производство у них очень сильное. Мячи Made in Pakistan – знак качества. Но случается и брак. Увы, от него никто не застрахован.

У меня есть перчатки топового немецкого бренда Uhlsport. Однажды я надевал их, и застежка чуть не оторвалась. Бренду 50 лет, а косяки случаются. В другой раз я снимал челлендж с «Балтикой» в Nike Vapor, и у меня оторвалась не просто застежка, а вся манжетка. Хотя перчаткам было три тренировки. Это случайность.

Я на свою фабрику очень сильно ругался за брак, который они наприсылали. У нас от первой партии (820 пар) процентов пять брака. Это допустимо, но я очень придирчивый – хочу процента два максимум. Я написал на фабрику: «Вы понимаете, кто у меня играет в этих перчатках?! И они у него по шву порвались! Вы что?! Как так?!»

Хорошо, что Игорь суперадекватный клиент. Когда он показал порванную перчатку, я был в шоке: «Блин, да, дерьмо!» Он успокоил: «Да я все понимаю, бывает. Первая пара вообще идеальная была».

Мы в этом плане максимально лояльны (и не только с Акинфеевым). Если клиенту попался брак, я ему тут же, без церемоний, высылаю новую пару. Мы на этом теряем, но это дешевле репутации.

Ситуация с Акинфеевым повлияла на мои отношения с фабрикой. Я им доверял и после пробной маленькой партии планировал оформить крупный заказ – 4 тысячи пар. Но после косяка с доверие было утеряно, и я опять заказал небольшую партию, – признался Спиряков.

Звезда «Амкала» запустил блог на Sports.ru. Первый пост – о его бренде перчаток, в которых играет Акинфеев