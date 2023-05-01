Прудников о показавшем футболку ЦСКА Чужом: «Дурачок. Может за это пострадать»

Теги Спартак ЦСКА Никита Баженов Александр Прудников премьер-лига Россия болельщики Амкал Антон Чужой Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Футболисты «Народной Команды» отреагировали на поступок Чужого.

Полузащитник «Амкала» показал футболку ЦСКА трибуне фанатов «Народной Команды» после забитого мяча.

Позже выяснилось, что Чужой проиграл в челлендже с игроками ЦСКА, а показанная футболка – выполненное наказание.

«Дешево, как по мне. Я взрослый, для меня это провокация. Я так понимаю, что это правила игры. Каждый волен делать то, что он хочет, в рамках УК РФ.

Я бы так не сделал. Хотя в 18 лет чего я только не делал», – отметил Никита Баженов.

«Я думаю, что он дурачок. Может за это пострадать», – сказал Александр Прудников в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого.

В матче 1-го тура Winline Медиалиги «Народная команда» обыграла «Амкал» (2:1).

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8 комментариев

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Т. КАРПОВ
Сейчас у недоразвитых мода что ли такая? вытворять всякую дичь а потом ссылаться на проигранный спор)
+9
-4
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Фёдор Кузнецов
У спортса настолько детально сделан раздел Медиалиги, при этом большинство футбольных лиг непонятно как сделаны
+1
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Виталий
Ребят минусуйте сколько заходите , но многие были бы рады , если бы этот персонаж получил в жбан , глядишь поумнел бы и в следующий раз такого бы не сотворил )
+1
0
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Клирик
Чужой, челлендж, народная команда. Кто-то из них взрослый. Ваще ничего не понял.
И разбираться не хочется, ибо точно не интересно.
+2
-2
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MonkeyMeister
Ответ Т. КАРПОВ
Сейчас у недоразвитых мода что ли такая? вытворять всякую дичь а потом ссылаться на проигранный спор)
Дак не твори, кто тебя заставляет?
+4
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