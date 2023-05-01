Прудников о показавшем футболку ЦСКА Чужом: «Дурачок. Может за это пострадать»

Футболисты «Народной Команды» отреагировали на поступок Чужого.

Полузащитник «Амкала» показал футболку ЦСКА трибуне фанатов « » после забитого мяча.

Позже выяснилось, что Чужой проиграл в челлендже с игроками ЦСКА, а показанная футболка – выполненное наказание.

«Дешево, как по мне. Я взрослый, для меня это провокация. Я так понимаю, что это правила игры. Каждый волен делать то, что он хочет, в рамках УК РФ.

Я бы так не сделал. Хотя в 18 лет чего я только не делал», – отметил Никита Баженов.

«Я думаю, что он дурачок. Может за это пострадать», – сказал Александр Прудников в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого.

В матче 1-го тура «Народная команда» обыграла «Амкал» (2:1).