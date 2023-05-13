«Антураж, зрители, двукратный чемпион, который обыграл ЦСКА. А ЦСКА обыграл «Реал». Можно сказать, что мы Лигу чемпионов выиграли». Алан Гатагов – о победе над 2Drots

Алан Гатагов рассказал об эмоциях после победы над 2Drots в Winline Медиалиге.

– Тебя запомнили по матчу с 2Drots. И многие скажут, что ты себя выпячивал – очень бурно праздновал, провел легендарную установку. Это не фальш?

– Все от сердца. Честно скажу, то, что в конце я зарядил, я не помню этого. Когда мне сказали, что идет волна, я посмотрел. Я вообще думал, что это Некит сказал «файт комон».

Я выхожу на футбольное поле. Естественно, на бровке я буду защищать свою команду. И почему я бываю так резок к своим футболистам. Мы договариваемся об этом. Бывает, ребята плывут. Надо их встряхнуть. Встряска при такой аудитории, когда 4 тысячи стоят за спиной, не докричаться. Только это спасет.

– Некая агрессия.

– Это манипуляция. Пацаны поплыли. Когда человеку обидное скажешь, он сразу просыпается. Из тумана выходит. Я знаю, как кого задеть.

Они будут доставать внутренние резервы. В матче с 2Drots если не вывозило тело, то начинал выводить характер. Я им всегда об этом говорил. Сила, дух, за счет характера. У нас пацаны бьются. Я им за это благодарен. Не знаю, насколько меня хватит. Пока я взял этот вектор, с меня идет энергия, передаю ее ребятам. Я их очень сильно люблю.

– Ты в одном интервью говорил про детских тренеров: «Орать может любой, но научить не каждый». Не сходится.

– Это взрослый футбол уже. Тут ставки высокие. Их уже не научишь. Они привыкли на кнуте по детству.

Я на тренировке не кричу. Такой лайт у нас – два разных человека. А здесь надо сработать по-другому. Я весь фокус на себя перевел. Пусть они обижаются на меня, а не на то, что у них что-то не вышло. В целом, хорошо сработали. Антураж, зрители, двукратный чемпион, который обыграл ЦСКА. А ЦСКА обыграл «Реал». Можно сказать, что мы Лигу чемпионов выиграли, – рассказал экс-футболист «Динамо» и главный тренер медиафутбольного клуба Bus в интервью Sports.ru.

Эзотерическое интервью Гатагова-тренера: буйство на матчах, образ ботаника и пересадка волос

