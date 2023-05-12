Алан Гатагов хочет позвать Джибриля Сиссе в Медиалигу: «Это вообще топ. Думаю, как это сделать, пока руки не доходят»

Теги Джибриль Сиссе Алан Гатагов Winline Медиалига возможные трансферы FC Bus Медиафутбол

Алан Гатагов хочет пригласить Джибриля Сиссе в Winline Медиалигу.

 Я хотел еще один трансфер сделать. Это вообще топ. Он может еще произойти. Это Джибриль Сиссе.

– Уау!

– Это изюминка! Фильм «Такси», ФК «Автобус», все дела. У меня такой вкус. Пока что думаю, как  это сделать.

Мы с ним пересекались в чемпионате России. Он в «Кубани» играл. Не помню, в какой команде я был. У меня была установка – шлепнуть хорошо его. Раз бежим, аут, единоборство. Шлепаю его по ноге, а он как бежал, так и бежит.

И ему было больно, и мне было больно, мы в стык пошли. Но он даже не показал вид. И я не показал. Хотя Сиссе понимал, что я делаю. Тогда я понял его уровень терпения. Это так круто. Мы даже после матча футболками поменялись.

– Контакты были?

– В общих компаниях пересекались. Я думаю, как это сделать. Руки не доходят, – сказал главный тренер FC Bus в интервью Sports.ru.

Сиссе известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Марсель», «Лацио», «Кубань» и другие клубы. В 2005 году в составе мерсисайдской команды он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. За сборную Франции форвард провел 41 игру и забил девять голов. В 2003 году выиграл Кубок конфедераций.

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16 комментариев

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Дядя ТУРА
не помню в какой команде я был

ахахха
+38
0
+38
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Batitotti
-Хэллоу, Джибриль! Это Алан!
-what?
-Зис из Алан, говорю...не узнал что ли?
-Excuse me. Who are you? What’s mean "all on" ?
-Да Алан Гатагов, е*т, ремембер?
-all on got a go... Excuse me, i don’t understand who are you and what do you whant from me.
-да ну ты угараешь там что ли?
- konechno brat ygarau ti zhe moi luchshii drug...
+35
0
+35
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Анатолий Бабкин
Ответ Дядя ТУРА
не помню в какой команде я был ахахха
да тоже в Кубани. Вот такая странная установка
+26
0
+26
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AlbertDav
Про такие установки лучше не говорить. В какой команде играл не помнит. Тулуп на поле исполнял. Легенда!
+5
0
+5
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Nikolay Alser
Ответ Batitotti
-Хэллоу, Джибриль! Это Алан! -what? -Зис из Алан, говорю...не узнал что ли? -Excuse me. Who are you? What’s mean "all on" ? -Да Алан Гатагов, е*т, ремембер? -all on got a go... Excuse me, i don’t understand who are you and what do you whant from me. -да ну ты угараешь там что ли? - konechno brat ygarau ti zhe moi luchshii drug...
Это топ, бро))
+4
0
+4
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Инженер Управляющий
- уау!
+3
-1
+2
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Spitamen Gonzales
Интересно, Сиссе удосужилось лицезреть «финт Гатагова» живьём ? Такое не забывается
+3
-1
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MstAndreev
Установка на игру - шлепнуть соперника по ноге. Хороший тренер, судя по всему)
+2
0
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ten Hag
Шлепнуть его?
Бедный Сиссе и так дважды к тому моменту большую берцовую ломал. После таких травм и на месте прыгать опасаешься.
Боец, конечно.
+1
0
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pazo
Начинал Гатагов мощно при Палыче в 2009м. Думал крутйо игрок будет уровня сборной. А в итоге всего 32, а давно закончил.
+2
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Твиттер коня Мюллера
Ответ Дядя ТУРА
не помню в какой команде я был ахахха
Может его тоже стулом по голове кто то ударил ? )))
+1
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magentrumen
Ответ Batitotti
-Хэллоу, Джибриль! Это Алан! -what? -Зис из Алан, говорю...не узнал что ли? -Excuse me. Who are you? What’s mean "all on" ? -Да Алан Гатагов, е*т, ремембер? -all on got a go... Excuse me, i don’t understand who are you and what do you whant from me. -да ну ты угараешь там что ли? - konechno brat ygarau ti zhe moi luchshii drug...
хаха
+1
0
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Владимир Туаев
А что вы хотели он же Кокорина друг)))
0
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Олег Иванов
Хочу, чтобы Сиссе выехал на поле на такси с Даниэлем и Эмельеном
0
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Spitamen Gonzales
Ответ AlbertDav
Про такие установки лучше не говорить. В какой команде играл не помнит. Тулуп на поле исполнял. Легенда!
Ты знаешь, я тоже все время вспоминаю его «тулуп». Сегодня решил улыбнуться и «обновить» воспоминания. В общем я попал ролик с голом «скорпионом». Причём стоит отметить, что Скорпиона Алан забил великолепного
+1
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Газпром любит нас!
Ответ MstAndreev
Установка на игру - шлепнуть соперника по ноге. Хороший тренер, судя по всему)
В Анжи он тогда играл, тренировал тогда Гаджи Гаджиев
0
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