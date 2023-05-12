Алан Гатагов хочет позвать Джибриля Сиссе в Медиалигу: «Это вообще топ. Думаю, как это сделать, пока руки не доходят»
Алан Гатагов хочет пригласить Джибриля Сиссе в Winline Медиалигу.
– Я хотел еще один трансфер сделать. Это вообще топ. Он может еще произойти. Это Джибриль Сиссе.
– Уау!
– Это изюминка! Фильм «Такси», ФК «Автобус», все дела. У меня такой вкус. Пока что думаю, как это сделать.
Мы с ним пересекались в чемпионате России. Он в «Кубани» играл. Не помню, в какой команде я был. У меня была установка – шлепнуть хорошо его. Раз бежим, аут, единоборство. Шлепаю его по ноге, а он как бежал, так и бежит.
И ему было больно, и мне было больно, мы в стык пошли. Но он даже не показал вид. И я не показал. Хотя Сиссе понимал, что я делаю. Тогда я понял его уровень терпения. Это так круто. Мы даже после матча футболками поменялись.
– Контакты были?
– В общих компаниях пересекались. Я думаю, как это сделать. Руки не доходят, – сказал главный тренер FC Bus в интервью Sports.ru.
Сиссе известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Марсель», «Лацио», «Кубань» и другие клубы. В 2005 году в составе мерсисайдской команды он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. За сборную Франции форвард провел 41 игру и забил девять голов. В 2003 году выиграл Кубок конфедераций.
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ахахха
-what?
-Зис из Алан, говорю...не узнал что ли?
-Excuse me. Who are you? What’s mean "all on" ?
-Да Алан Гатагов, е*т, ремембер?
-all on got a go... Excuse me, i don’t understand who are you and what do you whant from me.
-да ну ты угараешь там что ли?
- konechno brat ygarau ti zhe moi luchshii drug...
Бедный Сиссе и так дважды к тому моменту большую берцовую ломал. После таких травм и на месте прыгать опасаешься.
Боец, конечно.