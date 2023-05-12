«Представь связочку Кураньи – Павлюченко в сборной Медиалиги, а?» Алан Гатагов анонсировал участие Кевина в МФЛ

Алан Гатагов пригласил Кевина Кураньи в Winline Медиалигу.

– Ты обещал, что Кевин Кураньи может сыграть за FC Bus в третьем сезоне.

– Мы в контакте. У него микротравма. Залечится и приедет. Если получится, еще в группе сыграет. У нас с ним хорошие отношения. Он мой друг. Проблем с ним не возникнет.

Я ему рассказал о : «Давай ко мне!» – «Без вопросов, братан». Он еще меня поздравил после 2Drots.

– Как вышло, что ты близок с Кураньи? Во времена «Динамо» он был суперзвездой, а ты больше ездил по арендам.

– Чувство юмора одно. Я всегда больше с иностранцами тусил.

– Будет основным игроком?

– Конечно, да. Насколько хватит его.

– И капитанскую получит?

– Да, получит.

– Какая у Кураньи мотивация приехать?

– Думаю, у него свои дела. Плюс друзья. Ему интересно побыть тут. Если еще мы в МКС залетим, будет круто.

– Кто круче как игрок – Кураньи или Павлюченко?

– Павлюченко – легенда! Он Англию похоронил. У меня победа над 2Drots была равносильна тому, что Павлюченко забил в «Лужниках» Англии. Такое же ощущение внутри. Отвечаю тебе. Пав – красавец! Ему только респект. Ему 41 год, а в нем энергия, жизнь кипят. Это пример для подражания. А представь связочку Кураньи – Павлюченко в сборной Медиалиги, а?

– А Кураньи за сколько едет?

– Бесплатно, – сказал главный тренер FC Bus в интервью Sports.ru.

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