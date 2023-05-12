«Представь связочку Кураньи – Павлюченко в сборной Медиалиги, а?» Алан Гатагов анонсировал участие Кевина в МФЛ

Теги Кевин Кураньи Роман Павлюченко Динамо Москва Алан Гатагов Winline Медиалига Fight Nights возможные трансферы FC Bus Медиафутбол

Алан Гатагов пригласил Кевина Кураньи в Winline Медиалигу.

 – Ты обещал, что Кевин Кураньи может сыграть за FC Bus в третьем сезоне.

 – Мы в контакте. У него микротравма. Залечится и приедет. Если получится,  еще в группе сыграет. У нас с ним хорошие отношения. Он мой друг. Проблем с ним не возникнет. 

Я ему рассказал о Медиалиге: «Давай ко мне!» – «Без вопросов, братан». Он еще меня поздравил после 2Drots.

– Как вышло, что ты близок с Кураньи? Во времена «Динамо» он был суперзвездой, а ты больше ездил по арендам. 

– Чувство юмора одно. Я всегда больше с иностранцами тусил.

– Будет основным игроком?

– Конечно, да. Насколько хватит его. 

– И капитанскую получит?

– Да, получит.

– Какая у Кураньи мотивация приехать?

– Думаю, у него свои дела. Плюс друзья. Ему интересно побыть тут. Если еще мы в МКС залетим, будет круто.

– Кто круче как игрок – Кураньи или Павлюченко?

– Павлюченко – легенда! Он Англию похоронил. У меня победа над 2Drots была равносильна тому, что Павлюченко забил в «Лужниках» Англии. Такое же ощущение внутри. Отвечаю тебе. Пав – красавец! Ему только респект. Ему 41 год, а в нем энергия, жизнь кипят. Это пример для подражания. А представь связочку Кураньи – Павлюченко в сборной Медиалиги, а?

– А Кураньи за сколько едет?

– Бесплатно, – сказал главный тренер FC Bus в интервью Sports.ru.

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8 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Тулуп Гатагова затмит любую связочку😎
+14
0
+14
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ALMANAC
Можно представить все что угодно, после того как Мостовой начал учиться на лицензию
+5
0
+5
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Jan Paskel
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Тулуп Гатагова затмит любую связочку😎
учите матчасть - аксель
+4
0
+4
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Саша Казанов
Ответ ALMANAC
Можно представить все что угодно, после того как Мостовой начал учиться на лицензию
Он реально начал?
0
0
0
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KKA
Ответ ALMANAC
Можно представить все что угодно, после того как Мостовой начал учиться на лицензию
👍👍👍
0
0
0
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