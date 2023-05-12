Алан Гатагов о FC Bus: «Мы тренируемся под музыку. Я включаю гимны «Милана» и «Реала»

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Алан Гатагов рассказал, что включает гимны «Милана» и «Реала» на тренировках.

– Ты с тренировки. Как все прошло?

– Было очень холодно, свежо. Но мы тренировались. Под музыку. Я всегда беру колонку, включаю ее. Так и перед 2Drots было. Создаю атмосферу, создаю трибуны перед матчем на предыгровой, чтобы они адаптировались к шуму. Я знал, что на матче с 2Drots будет громко. 

– Откуда это у тебя?

– Все в голове. Это изнутри. Я был на их месте, поэтому знаю, что адаптация нужна. Я включаю кричалки разных клубов из топ-5 чемпионатов, разные песни. Создаю преграды и дискомфорт.

Я увлекся психологией, потому что в спортивном мире это очень важно. Спортивных психологов вообще нет. Может, они и есть. Но я такого не слышал. Я этим начал увлекаться. И называю себя спортивным психологом. 

– Какие треки включаешь?

– Гимны «Милана» и «Реала». Наших исполнителей, иностранных – Макана, Queen.

– Гимн «Милана» и Макан в одном ряду это сильно.

– Кто что заказывает. Вася Кориков забил гол, он заказывает музыку. «Все, Вась, три недели заказываешь музыку!» Первая песня бывает его на разминке. 

– Почему гимн «Милана»?

– Подходим по цветам. В детстве я болел за «Милан», потом за «Интер». Мне нравился «Милан» Анчелотти: Гаттузо, Пирло, Мальдини, Дида, Кафу, – сказал главный тренер FC Bus в интервью Sports.ru.

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1 комментарий

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Северный болельщик
Он уже продал Бентли?
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