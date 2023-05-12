«FC Bus – такая замануха. Это будет «Атлетико». Мне нравится Симеоне». Алан Гатагов о стиле игры

Алан Гатагов рассказал о стиле игры FC Bus в Winline Медиалиге.

– В какой стиль играет FC Bus?

– «Бас» – это такая замануха. Это будет «Атлетико».

– Ты Симеоне?

– Я не Симеоне. Я Алан Гатагов. Мне и «Атлетико» нравится, и «Атлетик» Бильбао. Такие закрытые команды. Вот баски особенно. Мне нравится Симеоне, да. Нравится, как они раздражают соперника.

Это же класс. То, чего пока не удастся делать, нам. Наверное удастся, но я хочу больше. Я хочу, чтобы прямо жестко всех триггерили, но без грязи, – сказал главный тренер FC Bus в интервью Sports.ru.

Эзотерическое интервью Гатагова-тренера: буйство на матчах, образ ботаника и пересадка волос