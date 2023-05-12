«FC Bus – такая замануха. Это будет «Атлетико». Мне нравится Симеоне». Алан Гатагов о стиле игры

Теги Атлетико Атлетик Диего Симеоне Алан Гатагов Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

Алан Гатагов рассказал о стиле игры FC Bus в Winline Медиалиге.

– В какой стиль играет FC Bus?

– «Бас» – это такая замануха. Это будет «Атлетико». 

– Ты Симеоне?

– Я не Симеоне. Я Алан Гатагов. Мне и «Атлетико» нравится, и «Атлетик» Бильбао. Такие закрытые команды. Вот баски особенно. Мне нравится Симеоне, да. Нравится, как они раздражают соперника.

Это же класс. То, чего пока не удастся делать, нам. Наверное удастся, но я хочу больше. Я хочу, чтобы прямо жестко всех триггерили, но без грязи, – сказал главный тренер FC Bus в интервью Sports.ru.

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11 комментариев

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edward_freeman
Показуха и позерство. Пародия на футбол.
Не знаю как это можно любить и добровольно смотреть.
+12
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atomio
какой же кринж 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+5
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+2
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Buharoid
*Алан
Нет ты все правильно написал
+2
0
+2
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Этот Райола хочет денег
Симеоне не показывайте. А то он в ответ свои клубни продемонстрирует
+2
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Александр Казаков
Дайте ему уже вайлд кард в лигу чемпионов
0
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angry horse
Ответ edward_freeman
Показуха и позерство. Пародия на футбол. Не знаю как это можно любить и добровольно смотреть.
Гатагов таким же и игрочком был😁
+1
-1
0
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Jeremy Fraser
Ответ edward_freeman
Показуха и позерство. Пародия на футбол. Не знаю как это можно любить и добровольно смотреть.
Ага, "Пародия на футбол" это вообще должен быть девиз медиалиги
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