Сослан Гатагов о поражении от «Матч ТВ»: «Может быть, не хватило эмоций Алана. Но игроки не могут зависеть от импульса тренера»

Теги Алан Гатагов Сослан Гатагов Winline Медиалига Матч ТВ FC Bus Медиафутбол

Сослан Гатагов высказался после поражения FC Bus от «Матч ТВ» в Winline Медиалиге-3.

– Обыграли 2Drots (2:1) и проиграли «Матч ТВ» (0:2). Как так получилось? 

– Это футбол. Во всем его прекрасном виде. В раздевалке я им все сказал, но без негатива. Это больше анализ. Мы же готовим план, установку, проводим анализ соперника и готовимся к матчу. Будем дальше работать. Попытаемся довести игру до логичному завершения в каждой атаке.

Меня больше удивило, что не хватило эмоционального импульса. Такое ощущение, что все эмоции оставили в первом туре. А во втором – эмоций не хватило.

Если сделать нарезку игры, то будут красивые правильные моменты, а такое ощущение, что в завершающей стадии такого магнита к воротам не хватало, например, как у «Амкала». Сегодня не хватило именно завершающей стадии. Игроки как будто боялись туда подойти, доставлять туда мяч.

– Не кажется, что не хватило эмоций Алана Маратовича?

– Может быть. Но он может сегодня говорить, а завтра нет. Мы не может зависеть от эмоции тренера. Футболисты должны сами завестись, понимать, как правильно это использовать. Сегодня не получилось изнутри зажечь и агрессивно по эмоциям себя настроить, – сказал Сослан.

В матче 2-го тура Медиалиги-3 FC Bus уступил ФК «Матч ТВ» (0:2).

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