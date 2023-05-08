Сослан Гатагов о поражении от «Матч ТВ»: «Может быть, не хватило эмоций Алана. Но игроки не могут зависеть от импульса тренера»

Сослан Гатагов высказался после поражения FC Bus от «Матч ТВ» в Winline Медиалиге-3.

– Обыграли 2Drots (2:1) и проиграли «Матч ТВ» (0:2). Как так получилось?

– Это футбол. Во всем его прекрасном виде. В раздевалке я им все сказал, но без негатива. Это больше анализ. Мы же готовим план, установку, проводим анализ соперника и готовимся к матчу. Будем дальше работать. Попытаемся довести игру до логичному завершения в каждой атаке.

Меня больше удивило, что не хватило эмоционального импульса. Такое ощущение, что все эмоции оставили в первом туре. А во втором – эмоций не хватило.

Если сделать нарезку игры, то будут красивые правильные моменты, а такое ощущение, что в завершающей стадии такого магнита к воротам не хватало, например, как у «Амкала». Сегодня не хватило именно завершающей стадии. Игроки как будто боялись туда подойти, доставлять туда мяч.

– Не кажется, что не хватило эмоций Алана Маратовича?

– Может быть. Но он может сегодня говорить, а завтра нет. Мы не может зависеть от эмоции тренера. Футболисты должны сами завестись, понимать, как правильно это использовать. Сегодня не получилось изнутри зажечь и агрессивно по эмоциям себя настроить, – сказал Сослан.

В матче 2-го тура Медиалиги-3 FC Bus уступил ФК « » (0:2).