«Я в #### с Глеба у «Козлов». Это просто ад на Земле. Мастер!» Форзяр о Вячеславе

Форзарезор восхищен игрой Вячеслава Глеба.

«Я в #### с Глеба у «Козлов». Это просто ад на Земле.

Ощущение, будто тип в соло уродовал нашу защиту, отдавая передачи, которые тупо по законам физики вообще не должны были проходить.

Мастер!» – написал полузащитник «Амкала».

В матче 2-го тура «Амкал» проиграл «Козлам» (1:2).

Егоров о Вячеславе Глебе: «Гений! 40-летний мужик возит в полузащите «Амкал»