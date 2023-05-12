«Я в #### с Глеба у «Козлов». Это просто ад на Земле. Мастер!» Форзяр о Вячеславе
Форзарезор восхищен игрой Вячеслава Глеба.
«Я в #### с Глеба у «Козлов». Это просто ад на Земле.
Ощущение, будто тип в соло уродовал нашу защиту, отдавая передачи, которые тупо по законам физики вообще не должны были проходить.
Мастер!» – написал полузащитник «Амкала».
В матче 2-го тура Winline Медиалиги «Амкал» проиграл «Козлам» (1:2).
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