Матч «Козлов» с «Народной Командой» может пройти на большой арене «Москвича»

Матч GOATS с «Народной Командой» может состояться на большой арене стадиона «Москвич».

Так, на большом стадионе могут сыграть два матча за один день: «Козлы» и « », «Амкал» с « ».

Обычно на большой арене «Москвича» проходит только одна игра – главный матч тура, остальные встречи играют на малом поле.

Финальное решение будет принято в четверг после диалога с агрономом стадиона.

Важным фактором является то, что на большом стадионе «Москвич» не будет матчей в четвертом и пятом турах, то есть газон сможет восстановиться.