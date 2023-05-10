Матч «Козлов» с «Народной Командой» может пройти на большой арене «Москвича»

Теги Эгриси Амкал Winline Медиалига GOATS Народная Команда Медиафутбол

Матч GOATS с «Народной Командой» может состояться на большой арене стадиона «Москвич».

Так, на большом стадионе могут сыграть два матча за один день: «Козлы» и «Народная Команда», «Амкал» с «Эгриси».

Обычно на большой арене «Москвича» проходит только одна игра – главный матч тура, остальные встречи играют на малом поле. 

Финальное решение будет принято в четверг после диалога с агрономом стадиона.

Важным фактором является то, что на большом стадионе «Москвич» не будет матчей в четвертом и пятом турах, то есть газон сможет восстановиться.

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