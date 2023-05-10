Герман о том, что невыход «Амкала» из группы будет провалом: «У Месси сколько «Золотых мячей»? А годы, когда он не выиграл, – это провал?»

Теги Амкал Герман Эль Класико 2Drots Winline Медиалига GOATS Народная Команда Медиафутбол

Герман не считает, что невыход «Амкала» из группы можно назвать провалом.

– Если «Амкал» не выйдет из группы – это провал?

– Очень сложно в спорте называть что-то провалом. Месси сколько выиграл «Золотых мячей»? А все остальные годы, когда он не выиграл, – это провал?

Не надо нас сравнивать с 2Drots. У нас своя дорога, просто она более тернистая. Меня все устраивает в команде. Мне нравится, как мы играем в футбол. Думаю, онлайн наших матчей показывает, что зрителям тоже нравится.

Им нравится вместе с нами переживать. Они с нами, и когда мы проигрываем, и когда мы выигрываем, – сказал основатель «Амкал».

«Амкал» проиграл два стартовых матча в Winline Медиалиге: в первом туре уступил «Народной Команде» (1:2), во втором – GOATS (1:2).

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1 комментарий

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Savardus
Господи, ну когда новости об этом сблёве уже кончатся?
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