Норик о трансферах Fight Nights: «Не стоило столько игроков подписывать. Каждый хочет играть – начинается разлад»

Норик Авдалян считает, что Fight Nights подписали слишком много игроков в межсезонье.

«Я вообще считаю, что не стоило столько игроков подписывать. У нас каждый игрок хороший – в команде начинается разлад. У нас все хорошие игроки, все хотят играть, у всех свои амбиции, у всех свои цели на сезон.

Столько игроков подписали – у тренера вообще голова болит: кого ставить, кого не ставить. Меня подписывали, как забивного игрока, чтобы впереди помочь. В Казахстане хорошо отыграл, на меня большие надежды, а я сегодня вышел играть на 10-15 минут, первый тур вообще, можно сказать, не играл. Их решение, их тяжело осуждать.

Да, мне неприятно, я хочу играть. Я рад, что команда выиграла в первом туре, но я тоже хочу играть, у меня свои цели, свои амбиции», – сказал форвард Fight Nights.