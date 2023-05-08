«Титан» разгромил Fight Nights в Winline Медиалиге-3
Fight Nights уступили «Титану» во 2-м туре Winline Медиалиги-3.
Оба клуба стартовали в сезоне с побед: Fight Nights обыграли «Бей Беги» (4:1), а «Титан» – «БроукБойз» (3:1).
Перед матчем Fight Nights лидировали в турнирной таблице за счет лучшей разницы голов.
8 мая, понедельник
Fight Nights – «Титан» – 0:4 (0:1)
Fight Nights (основной состав): Фильцов, Эль Матадор, Акоп, Мура, Семаха, Аба, Заикин, Саньков, Джичоная, Острый, Ови.
«Титан» (основной состав): Шепляков, Харламов, Шама, Писк, Шуст, Бирюк, Шахбанов, Комис, Майк, Киселев, Кутуз.
Голы: 0:1 – Кутуз, 0:2 – Сева, 0:4 – Сева (бонусный).
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