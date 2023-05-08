«Титан» разгромил Fight Nights в Winline Медиалиге-3

Fight Nights уступили «Титану» во 2-м туре Winline Медиалиги-3.

Оба клуба стартовали в сезоне с побед: Fight Nights обыграли «Бей Беги» (4:1), а «Титан» – «БроукБойз» (3:1).

Перед матчем Fight Nights лидировали в турнирной таблице за счет лучшей разницы голов.

8 мая, понедельник

Fight Nights – «Титан» – 0:4 (0:1)

Fight Nights (основной состав): Фильцов, Эль Матадор, Акоп, Мура, Семаха, Аба, Заикин, Саньков, Джичоная, Острый, Ови.

«Титан» (основной состав): Шепляков, Харламов, Шама, Писк, Шуст, Бирюк, Шахбанов, Комис, Майк, Киселев, Кутуз.

Голы: 0:1 – Кутуз, 0:2 – Сева, 0:4 – Сева (бонусный).

Расписание тура