Георгий Тигиев: «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться в большой футбол»

Георгий Тигиев планирует вернуться в профессиональный футбол.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться в большой футбол.

И еще хочу обратиться к журналистам сейчас. Прошу, ко мне подходите без этих провокационных вопросов. Исключительно команда и футбол.

Я уже все накидал. Более чем. Пусть другие это делают. Я хочу сконцентрироваться на команде, футболе и себе», – сказал в интервью Sports.ru бывший защитник «Спартака», выступающий сейчас за Fight Nights.

«Взрослячок. Его фразы будут жить столетиями». Интервью Тигиева о любви к Бодрову, Беслане и занятиях с психологом