Георгий Тигиев: «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться в большой футбол»

Теги премьер-лига Россия Георгий Тигиев Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Георгий Тигиев планирует вернуться в профессиональный футбол.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться в большой футбол.

И еще хочу обратиться к журналистам сейчас. Прошу, ко мне подходите без этих провокационных вопросов. Исключительно команда и футбол.

Я уже все накидал. Более чем. Пусть другие это делают. Я хочу сконцентрироваться на команде, футболе и себе», – сказал в интервью Sports.ru бывший защитник «Спартака», выступающий сейчас за Fight Nights.

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6 комментариев

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charly_54
Ответ Фут.Боль
Он всерьез думает, что нужен кому-то в проф.футболе?
Он всерьёз думал что побьет Олега Майами
+11
0
+11
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Фут.Боль
Он всерьез думает, что нужен кому-то в проф.футболе?
+8
-2
+6
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Tigo_Volchara93
Жора свой шанс ты просрал, показательно просрал. Миллионы пацанов мечтают добраться до премьер лиги, всю жизнь этому посвящают, по вторым лигам играют много лет на убитых полях за копейки. А такие как ты, переписанные, имеют огромное преимущество и попадают в большие команды на хорошие контракты, просто кому-то хватает мозгов задержаться на 5-7-10 лет, а кто-то как ты, сразу машины бухло телки… так что всё заслужено. Дерись лучше с Майами всякими, интереснее будет смотреть людям
+8
-3
+5
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S<>M
В молодости не смог, сейчас то куда, пенсия скоро))
+1
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Supreme Allah
Ответ Tigo_Volchara93
Жора свой шанс ты просрал, показательно просрал. Миллионы пацанов мечтают добраться до премьер лиги, всю жизнь этому посвящают, по вторым лигам играют много лет на убитых полях за копейки. А такие как ты, переписанные, имеют огромное преимущество и попадают в большие команды на хорошие контракты, просто кому-то хватает мозгов задержаться на 5-7-10 лет, а кто-то как ты, сразу машины бухло телки… так что всё заслужено. Дерись лучше с Майами всякими, интереснее будет смотреть людям
Ну он лет 5 и продержался
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