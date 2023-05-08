Толпа болельщиков не может попасть на стадион на матч 2Drots – «Родина Медиа»

Большое количество болельщиков не может попасть на стадион «Москвич».

Фото: скриншот из видеоролика в телеграм-канале журналиста Севастиана Терлецкого

«Не пускают только тех, кто без билета или тех, кому младше 16 лет. Им по закону города Москвы нельзя находиться без сопровождения взрослых после 22:00.

Надо приезжать на стадион пораньше – это нормальная история. Приезжайте за полтора часа и не будет очереди», – объяснил .

2Drots играют с « » в главном матче игрового дня 2-го тура Winline Медиалиги-3.