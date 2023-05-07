Николай Осипов: «Амкал» еще будут показывать на «Кинопоиске». Они понимают плюсы стриминга на платформе»

Теги Амкал Герман Эль Класико 2Drots Ромарой КиноПоиск HD Winline Медиалига GOATS Родина Медиа Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов сообщил, что матчи «Амкала» продолжат транслировать на «Кинопоиске».

– Саранск сорвался. Ты говорил, что «Козлы» не согласились, потому что им легче собрать команду в Москве, а одна из команд другой пары (2Drots – «Родина Медиа» – Sports.ru) тоже отказались от Саранска. Кто?

2Drots, причину лучше уточнить у них.

– На челленджах сделали Ромароя ведущим, снова начался хейт аудитории, не думали перед сезоном что-то изменить?

– Мы уже переделали формат челленджей. Ромарой, скажем так, человек, в профессионализме которого по челленджам вопросов нет. Не угодишь нашей аудитории. 

– Почему решили отбирать часть денег из гонорара за медийную активность?

– Чтобы у ребят был стимул показывать результат до конца, например, всего 10 ударов, а перед тобой человек забил 6, ты понимаешь, что уже не выиграешь. Чтобы спустя рукава никто не выступал, решили сделать такую историю.

– Как отреагировал «Кинопоиск», когда два флагмана медиафутбола (2Drots и «Амкал» – Sports.ru) отказались от стриминга на платформе?

– Я не слышал об отказе «Амкала». Мы с Германом разговаривали, «Амкал» еще будет на «Кинопоиске». «Амкал» понимает плюсы, которые они приобретают от привлечения новой аудитории, – рассказал президент Winline Медиалиги в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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