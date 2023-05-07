Николай Осипов: «Амкал» еще будут показывать на «Кинопоиске». Они понимают плюсы стриминга на платформе»

Николай Осипов сообщил, что матчи «Амкала» продолжат транслировать на «Кинопоиске».

– Саранск сорвался. Ты говорил, что «Козлы» не согласились, потому что им легче собрать команду в Москве, а одна из команд другой пары (2Drots – « » – Sports.ru) тоже отказались от Саранска. Кто?

– 2Drots, причину лучше уточнить у них.

– На челленджах сделали Ромароя ведущим, снова начался хейт аудитории, не думали перед сезоном что-то изменить?

– Мы уже переделали формат челленджей. Ромарой, скажем так, человек, в профессионализме которого по челленджам вопросов нет. Не угодишь нашей аудитории.

– Почему решили отбирать часть денег из гонорара за медийную активность?

– Чтобы у ребят был стимул показывать результат до конца, например, всего 10 ударов, а перед тобой человек забил 6, ты понимаешь, что уже не выиграешь. Чтобы спустя рукава никто не выступал, решили сделать такую историю.

– Как отреагировал «Кинопоиск», когда два флагмана медиафутбола (2Drots и «Амкал» – Sports.ru) отказались от стриминга на платформе?

– Я не слышал об отказе «Амкала». Мы с Германом разговаривали, «Амкал» еще будет на «Кинопоиске». «Амкал» понимает плюсы, которые они приобретают от привлечения новой аудитории, – рассказал президент в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.