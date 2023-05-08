2Drots обыграли «Родину Медиа» в главном матче игрового дня Winline Медиалиги-3

2Drots и «Родина Медиа» сыграли во 2-м туре Winline Медиалиги-3.

2Drots стартовали в сезоне с сенсационного поражения от FC Bus (1:2).

«Родина Медиа» в 1-м туре сыграла вничью с «Матч ТВ» (0:0).

8 мая, понедельник

2Drots – «Родина Медиа» – 3:0 (2:0)

2Drots (основной состав): Сыч, Лога, Гудай, Саля, Арчи, Манна, Бала, Фартуна, Стиль, Рахмани, Гаучо.

«Родина Медиа» (основной состав): Швагирев, Дядя Степа, Оленченко, Вяткин, Паникаров, Гас, Мусса, Тарасов, Алекс, Ега, Хантер.

Голы: 1:0 – Стиль, 2:0 – Манна, 3:0 – Слон

Расписание тура