2Drots обыграли «Родину Медиа» в главном матче игрового дня Winline Медиалиги-3
2Drots и «Родина Медиа» сыграли во 2-м туре Winline Медиалиги-3.
2Drots стартовали в сезоне с сенсационного поражения от FC Bus (1:2).
«Родина Медиа» в 1-м туре сыграла вничью с «Матч ТВ» (0:0).
8 мая, понедельник
2Drots – «Родина Медиа» – 3:0 (2:0)
2Drots (основной состав): Сыч, Лога, Гудай, Саля, Арчи, Манна, Бала, Фартуна, Стиль, Рахмани, Гаучо.
«Родина Медиа» (основной состав): Швагирев, Дядя Степа, Оленченко, Вяткин, Паникаров, Гас, Мусса, Тарасов, Алекс, Ега, Хантер.
Голы: 1:0 – Стиль, 2:0 – Манна, 3:0 – Слон
1 комментарий