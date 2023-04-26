«Сибскана в рэпчике был бы Кизару. Такой недовольный дед, который всех хейтит». Goody назвал топ-3 персонажа медиафутбола

Теги Амкал 2Drots Дмитрий Егоров Андрей Сибскана GOATS БроукБойз Даниил Крапивников «Goody» Дмитрий Гусаков Алекс Месси Медиафутбол

Goody назвал топ-3 персонажа, кто ему нравится в медиафутболе.

«Яркая персона, которая провокационная и интересная – это Сибскана, реально. Хоть бывает какой-то негатив, но он ##### вкидывает, он опасный.

Он может такую ##### [фигню] сделать, что прям будет неловко. Это как раз прикольно для медиафутбола. В рэпчике он был бы Кизару. Такой недовольный дед, который всех хейтит.

Конечно, мастер – Егоров. Чел очень ##### [много] делает контента, очень круто это делает, на вайбе.

Мне импонирует Крап, потому что интересно наблюдать за его неудачами. Я уверен, что есть аудитория, которая за него переживает, за ним следит, что же будет дальше, справится ли он с тяжелой ситуацией.

А Крап снова косячит, не справляется, что может быть еще хуже. Хочется верить, что Крап справится с этой историей. Все мы когда-то были ######### [детьми], хотя он не ###### [ребенок]. Ему уже 20, он взрослый чел.

А кого хотел бы в команду? Алекс Месси. Тут не за деньги, он просто лапочка. Я хочу видеть его в команде», – сказал президент «Козлов».

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