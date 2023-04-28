«Матч ТВ» покажет четвертьфинал, полуфиналы и финал третьего сезона Медиалиги
Федеральный спортивный телеканал будет транслировать матчи плей-офф Winline Медиалиги.
«Матч ТВ» покажет четвертьфинал, полуфиналы и финал МФЛ-3.
Ранее «Кинопоиск» стал партнером футбольной Медиалиги.
Онлайн-кинотеатр покажет все матчи третьего сезона.
Формат, вдохновленный американским футболом, «офсайд Венгера» и дерби ТНТ – в новом сезоне Медиалиги будет много интересного
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вот раньше была (а, может, и сейчас есть) команда Старко, за которую играли известные музыканты и актеры.
сейчас же, судя по новостям, в МЛ бегает отработанный материал и какие-то клоуны с уркаганскими кличками. это что ли теперь называется медийностью?
я попутала рамсы" (с)