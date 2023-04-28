«Матч ТВ» покажет четвертьфинал, полуфиналы и финал третьего сезона Медиалиги

Теги Матч ТВ КиноПоиск HD Winline Медиалига Медиафутбол

Федеральный спортивный телеканал будет транслировать матчи плей-офф Winline Медиалиги.

«Матч ТВ» покажет четвертьфинал, полуфиналы и финал МФЛ-3.

Ранее «Кинопоиск» стал партнером футбольной Медиалиги.

Онлайн-кинотеатр покажет все матчи третьего сезона.

Формат, вдохновленный американским футболом, «офсайд Венгера» и дерби ТНТ – в новом сезоне Медиалиги будет много интересного

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21 комментарий

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Arman FCSM
Короче, возвращайте обратно Сигала, Ван-Дамма и других их корешей
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luu
Без шуток, если б мне нечего было делать и я стал смотреть тв, то предпочёл бы Сигала Медиалиге
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Redmurza
Ответ Мистер Уайт
А Вконтакте продолжит показывать АПЛ и Формулу-1. МатчТв для поднятия рейтинга нужно начать показывать по ночам эротику.
Ты же понимаешь что АПЛ и Формулу там транслируют неофициально?
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несахар
неужели кто-то смотрит это г***?
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Рома Политов
Да ладно вам, я не смотрел ни одного матча медиа лиги, но разве плохо что народ играет и кто-то даже смотрит любительский футбол, пусть даже со специфическим антуражем? Столько лет ныли, что в нашем футболе не хватает шоу и что надоело смотреть на бюджетные недоразумения, а тут нос воротят
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ALMANAC
Медиалига что ты такое
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Мистер Уайт
А Вконтакте продолжит показывать АПЛ и Формулу-1. МатчТв для поднятия рейтинга нужно начать показывать по ночам эротику.
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Tollie
может мне кто объяснить, в чём медийность команд в этой лиге?

вот раньше была (а, может, и сейчас есть) команда Старко, за которую играли известные музыканты и актеры.

сейчас же, судя по новостям, в МЛ бегает отработанный материал и какие-то клоуны с уркаганскими кличками. это что ли теперь называется медийностью?
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Оригинальный Ник
Ответ luu
Без шуток, если б мне нечего было делать и я стал смотреть тв, то предпочёл бы Сигала Медиалиге
Гении переобувки на спортсру. Что ни показывай, всё равно ведь будете недовольны, лишь бы поныть
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Дмитрий Валерьевич
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лоцман
Бузова, Басков, Киркоров играют?
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whereissuso
Лучше б они серию А нормально показывали.
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NIK7478
Совсем уже опустились на Матч ТВ?! Дворовый футбол в прямом эфире?!
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Sports deti shlyuh
Ну не фильмы с Сигалом конечно, но тоже пойдет
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MonkeyMeister
Урки и старперы, рассчитайсь!
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Жирный Лукаку
Ответ Мистер Уайт
А Вконтакте продолжит показывать АПЛ и Формулу-1. МатчТв для поднятия рейтинга нужно начать показывать по ночам эротику.
А рутрекер продолжит показывать новые фильмы и сериалы с Нетфликса
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Тюменский медвежонок
Ответ luu
Без шуток, если б мне нечего было делать и я стал смотреть тв, то предпочёл бы Сигала Медиалиге
да что вы так душните то? даже мне например 34 года и то я лояльно к этому отношусь, я и вы не целевая аудитория подобных игр и Медиалиги, целевая аудитория этих мероприятий совсем еще дети и дети будут это смотреть по телевизору, те кто живет в регионах и не сможет посетить матч, у них хорошие цифры на ютубе в прямых трансляциях, порядка 80-100 тыс. человек, поэтому канал свой хайп за эти игры получит. Тем более нужно понимать что эти трансляции пройдут не в прайм-тайм когда будет идти какой-то топовый вид спорта, то есть перекрывать эти трансляции ничего не будут
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fantast1c
Зачем и главное нафига?
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Karamazoff
"но с тобой мой мусорок
я попутала рамсы" (с)
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Андрей Матушкин
Футбол который мы заслужили 🤢
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Dimonty
Наконец-то нормальный футбол 👍
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