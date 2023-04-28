Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» покажет матчи Медиалиги. Девять из них эксклюзивно

«Кинопоиск» стал партнером футбольной Медиалиги и покажет все матчи третьего сезона.

Девять из них, в том числе шесть матчей группового этапа, один из стыковых матчей и два четвертьфинала «Кинопоиск» покажет эксклюзивно. Первым таким матчем станет игра 1-то тура – «Амкал» против « ».

Эксклюзивные матчи будут доступны в прямом эфире только на «Кинопоиске», держателям подписки «Яндекс Плюс». А на ютуб-канале лиги появятся с паузой в два дня.

Ранее «Кинопоиск» показывал товарищеский матч ЦСКА против 2Drots.