Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» покажет матчи Медиалиги. Девять из них эксклюзивно

Теги Амкал 2Drots КиноПоиск HD Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

«Кинопоиск» стал партнером футбольной Медиалиги и покажет все матчи третьего сезона.

Девять из них, в том числе шесть матчей группового этапа, один из стыковых матчей и два четвертьфинала «Кинопоиск» покажет эксклюзивно. Первым таким матчем станет игра 1-то тура – «Амкал» против «Народной Команды».

Эксклюзивные матчи будут доступны в прямом эфире только на «Кинопоиске», держателям подписки «Яндекс Плюс». А на ютуб-канале лиги появятся с паузой в два дня.

Ранее «Кинопоиск» показывал товарищеский матч ЦСКА против 2Drots.

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